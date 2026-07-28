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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

آرامش نسبی هوا و دریا در بوشهر تا جمعه؛ احتمال ناپایداری‌های موقت جوی

آرامش نسبی هوا و دریا در بوشهر تا جمعه؛ احتمال ناپایداری‌های موقت جوی

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی استان نسبتاً آرام خواهد بود، اما در برخی نقاط احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت دور از انتظار نیست.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی بر استان و روی دریا حاکم است. طی این مدت احتمال رشد ابر در برخی نقاط (غالباً در ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان) و وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به‌صورت وزش تندباد لحظه‌ای همراه با گردوخاک، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اوایل وقت روز جمعه با افزایش سرعت وزش باد روی دریا، سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان در برخی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در ساعات عصرگاهی در برخی ارتفاعات جنوبی استان رشد ابر و احتمال ناپایداری‌های موقت جوی، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و امروز فراساحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6901819

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