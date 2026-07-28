دلایل جدایی چند بازیکن مهم از استقلال/ منتظر اتفاقات ناخوشایند باشید!

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تا چند هفته دیگر فصل بیست و ششم رقابت های فوتبال لیگ برتر آغاز خواهد شد، استقلال نتوانسته به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتش بازیکنان تاثیرگذاری را جذب کند.

این در حالی است که برخی بازیکنان خارجی این تیم هر کدام به دلایلی از این تیم جدا شده اند و همین امر کار سهراب بختیاری زاده برای فصل بعد را سخت و روزهای آینده استقلال را پر از ابهام کرده است.

استقلال شرایط خوبی ندارد



فنونی زاده هافبک سابق استقلال در خصوص شرایط این تیم گفت: متاسفانه اکثر تیم ها در حال جذب بازیکنان خوب لیگ هستند ولی استقلال همچنان درگیر بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی است و نمی‌داند که پنجره اش باز خواهد یا خیر. تمربنات پیش فصل مهمترین و اساسی ترین تمرینات یک تیم است ولی سهراب بختیاری زاده نتوانسته یک تیم کامل را در اختیار داشته باشد.

هواداران همیشه از استقلال برد می‌خواهند و بختیاری زاده می‌داند که اگر نتواند تیم خوبی را برای لیگ برتر و لیگ قهرمانان و جام حذفی آماده کند روزهای سختی در انتظار او خواهد بود. جنگیدن در سه تورنمنت نیاز به یک تیم قوی دارد و اگر مدیران استقلال نتوانند خواسته های سرمربی را تامین کنند بطور حتم تیم موفق نخواهد شد.



چرا خارجی ها در استقلال نماندند



کارشناس فوتبال با انتقاد از جدایی بازیکنان خارجی استقلال گفت: استقلال بازیکنان خارجی خود را از دست داد. اگرچه بجز منیر الحدادی و آسانی سایر خارجی ها بی‌کیفیت بودند و هرگز برای استقلال مفید نبودند ولی ما دو خارجی با کیفیت را به راحتی از دست دادیم و حالا باید به دنبال جانشین آنها باشیم البته اگر پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان باز شود.

مدیران استقلال باید پاسخگوی عملکرد اشتباه خود باشند. متاسفانه اگر این شرایط در استقلال ادامه پیدا کند کار برای آبی پوشان در کوران مسابقات سخت خواهد شد و باید منتظر اتفاقات ناخوشایند در استقلال باشیم و باز هم مثل همیشه این هواداران هستند که بیشترین آسیب را خواهند خورد.



کمیته فنی فقط یک اسم است



وی با انتقاد از نامشخص بودن کمیته فنی در استقلال گفت: سالهاست که در استقلال کمیته فنی تشکیل می‌شود ولی چند روز بیشتر دوام ندارد. در همه جای دنیا و در تیم های بزرگ نقش کمیته فنی پر اهمیت است ولی در فوتبال ما کمیته فنی نه رنگ دارد و نه اهمیت. استقلال اگر کمیته فنی دارد باید جلسات متعددی را با کادر فنی برگزار کند. اعضای کمیته باید در خصوص جذب بازیکن، مسائل فنی به کادر فنی و خصوصا سرمربی کمک کنند تا با یک وحدت و تعامل خوب شاهد فصلی موفق برای استقلالی باشیم که هوادارانش برای دیدن تیمشان لحظه شماری می‌کنند.

تیم ملی خوش شانس نبود



مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در تیم ملی گفت: متاسفانه در سخت ترین شرایط راهی جام جهانی شدیم و نتوانستیم با تدارک لازم به مصاف حریفان برویم ، جنگ تحمیلی اجازه نداد همه برنامه های از پیش تعیین شده انجام بپذیرد و بدون بازی های مناسب به مصاف حریفان رفتیم.

البته‌ سه تساوی عملکرد خوبی برای تیم ملی بود و اگر بدشانس نبودیم و همه اتفاقات به ضرر تیم ملی تمام نمی شد به مرحله بعد صعود می کردیم. البته تیم ملی نقاط ضعفی هم داشت که بطور حتم کادر فنی تیم ملی برای حضوری پرقدرت در جام ملتهای آسیا آنها را برطرف خواهد کرد تا بتوانیم بعد از گذشت ۵۰ سال یک بار دیگر جام قهرمانی را بالای سر ببریم.



پا به سن گذاشته ها باید بروند



وی در خصوص تغییرات اساسی و جوانگرایی در تیم ملی گفت: تیم ملی برای حضوری موفق در جام ملتهای آسیا و پس از آن جام جهانی نیاز به تغییرات گسترده دارد تا بتواند موفق شود. از همه مهمتر برای تغییر باید پا به سن گذاشته ها از تبم ملی کنار گذاشته شوند و جای خود را به بازیکنان جوان و پرانرژی بدهند تا کم کم تجربه کسب کرده و به پختگی کامل برسند.

پا به سن گذاشته ها در جام جهانی نشان دادند که دیگر باید با پیراهن تیم ملی خداحافظی کنند. بازیکنان جوان و با انگیزه بسیاری داریم که باید توسط کادر فنی به تیم ملی دعوت شوند. اگر می‌خواهیم در جام ملتهای آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم و خود را آماده حضوری پرقدرت در جام جهانی ۴سال آینده کنیم باید دور اندیش باشیم و برنامه ریزی دقیق و مفصلی داشته و به راحتی روزهای پیش رو را از دست ندهیم. زمان بسرعت در حال گذر است و اگر به خواب خرگوشی فرو برویم نه تنها از فوتبال روز جهان بلکه از فوتبال آسیا هم عقب خواهیم ماند.