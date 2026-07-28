حجت‌الاسلام محمد کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت پنجم مرداد با تأکید بر جایگاه راهبردی ائمه جمعه در نظام اسلامی گفت: امام جمعه باید با اتکا به مبانی اندیشه امامین انقلاب، سخنگوی انقلاب اسلامی، تبیین‌گر ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و مطالبه‌گر اجرای صحیح این مبانی باشد؛ مطالبه‌گری‌ای که با هدف اصلاح امور، ارتقای خدمت‌رسانی و رفع مشکلات مردم دنبال شود، نه مچ‌گیری و ایجاد تقابل.

امام جمعه خارگ، با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره جایگاه و رسالت ائمه جمعه، اظهار کرد: در نگاه رهبر شهید، امام جمعه تنها اقامه‌کننده نماز جمعه نیست، بلکه سخنگو، تبیین‌کننده و مطالبه‌گر مبانی انقلاب اسلامی است و این مسئولیت، نقش ائمه جمعه را در هدایت فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه امام جمعه به‌عنوان سخنگوی انقلاب اسلامی باید در خطبه‌ها، سخنرانی‌ها و ارتباطات مردمی سخنانی مستند، مستدل و مبتنی بر مبانی دینی و انقلابی ارائه کند، افزود: انتظار می‌رود مواضع امام جمعه برگرفته از اندیشه‌های اصیل امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب باشد و در مسیر استمرار آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی حرکت کند.

امام جمعه خارگ ادامه داد: سخنگوی انقلاب بودن، مسئولیتی سنگین و حساس است، اما آنچه انجام این رسالت را امکان‌پذیر می‌کند، استناد سخنان و مواضع امام جمعه به مبانی فکری و معرفتی اسلام و اندیشه امامین انقلاب است. هرچه این مبانی در گفتار و رفتار امام جمعه پررنگ‌تر باشد، اثرگذاری آن در جامعه نیز بیشتر خواهد بود.

حجت الاسلام کارگر با تأکید بر اینکه امام جمعه باید در کنار استفاده از مستندات دینی، از مبانی بنیادین اندیشه اسلامی در تعامل با مردم و مسئولان بهره بگیرد، تصریح کرد: ارتباط امام جمعه با جامعه باید بر پایه روشنگری، اقناع و تبیین استوار باشد تا مردم با آگاهی بیشتری نسبت به مسائل جامعه و انقلاب تصمیم‌گیری کنند.

تبیین مبانی انقلاب اسلامی دومین رسالت امام جمعه

وی با اشاره به دومین رسالت امام جمعه، یعنی تبیین مبانی انقلاب اسلامی، گفت: امام جمعه باید در گفتار، رفتار و اندیشه خود، تبیین‌کننده مبانی دینی، اسلامی و انقلابی باشد و این مبانی را با زبانی روشن، مستدل و متناسب با نیازهای روز جامعه برای اقشار مختلف مردم تشریح کند.

امام جمعه خارگ بوشهر با اشاره به تأکید رهبر شهید بر «جهاد تبیین» اظهار کرد: جهاد تبیین، تنها بیان مطالب نیست، بلکه روشن ساختن حقیقت و پاسخگویی به شبهات است. مردم باید با مبانی انقلاب اسلامی، فلسفه شکل‌گیری آن و اهدافی که انقلاب دنبال می‌کند، آشنا شوند تا بتوانند در برابر جنگ شناختی و عملیات رسانه‌ای دشمن ایستادگی کنند.

وی افزود: در بسیاری از مقاطع، جریان نفاق و دشمن تلاش می‌کند با تحریف واقعیت‌ها، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما هر زمان که مبانی انقلاب اسلامی به‌درستی برای مردم تبیین شده است، جامعه با بصیرت بیشتری در برابر این هجمه‌ها ایستاده و از آرمان‌های انقلاب دفاع کرده است.

اقامه نماز جمعه و جهاد تبیین، دو مسئولیت جدایی‌ناپذیر امام جمعه

حجت الاسلام کارگر با بیان اینکه اقامه نماز جمعه و جهاد تبیین، دو مسئولیت جدایی‌ناپذیر امام جمعه هستند، گفت: تبیین مبانی انقلاب اسلامی وظیفه‌ای مستمر و هفتگی است و نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود. اگرچه ممکن است برخی نخبگان و اندیشمندان از این مسئولیت فاصله بگیرند، اما برای امام جمعه، تبیین گفتمان انقلاب یک تکلیف همیشگی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

وی ادامه داد: در هر خطبه نماز جمعه باید گفتمان انقلاب اسلامی، اندیشه امامین انقلاب و ارزش‌های اسلامی برای مردم بازخوانی و تبیین شود؛ زیرا مبانی فکری زمانی در جامعه ماندگار می‌شوند که به‌طور مستمر در ذهن و باور مردم زنده نگه داشته شوند.

امام جمعه خارگ با اشاره به سومین رسالت امام جمعه، یعنی مطالبه‌گری، اظهار کرد: مطالبه‌گری به معنای پیگیری اجرای صحیح مبانی انقلاب اسلامی در عرصه عمل است؛ یعنی عدالت، آزادی، کرامت انسانی و سایر ارزش‌های انقلاب باید در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مسئولان نمود عینی پیدا کند.

وی افزود: طبیعی است که مطالبه‌گری، واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشته باشد؛ برخی از آن استقبال می‌کنند و برخی دیگر ممکن است از آن گلایه‌مند شوند، اما تجربه نشان داده است که مطالبه‌گری منصفانه و دلسوزانه، زمینه اصلاح امور و رفع مشکلات را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام کارگر تصریح کرد: مسئولی که از مبانی صحیح فکری برخوردار باشد، خود را در معرض نقد و مطالبه مردم قرار می‌دهد و از این فرصت برای شناسایی نقاط ضعف و اصلاح عملکرد خود بهره می‌گیرد؛ چرا که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری از اصول اساسی مدیریت در نظام اسلامی است.