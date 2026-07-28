هواپیمای ایرانی سیمرغ در فاز اخذ استاندارد/ ورود به چرخه تجاری در ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که صنعت هوایی ایران سالهاست با محدودیتهای تأمین خارجی و نیاز روزافزون به توسعه حملونقل هوایی روبهرو است، ساخت یک هواپیمای بومی دیگر صرفاً یک پروژه نمادین یا تبلیغاتی تلقی نمیشود؛ بلکه تلاشی برای پاسخ به یک نیاز واقعی در زنجیره هوانوردی کشور است.
هواپیمای ترابری ایرانی «سیمرغ» نیز در همین چارچوب تعریف میشود؛ پروژهای که با مأموریت ترابری و حمل بار طراحی شده و قرار است علاوه بر تقویت توان عملیاتی کشور در این بخش، ظرفیتهای فنی و صنعتی ایران را در حوزه طراحی، آزمون، اخذ استاندارد و در نهایت تولید هواپیما ارتقا دهد.
اهمیت سیمرغ از این جهت است که بخش باری و پشتیبانی هوایی، یکی از حلقههای کمتر توسعهیافته اما راهبردی در صنعت هوانوردی کشور به شمار میرود؛ بخشی که هم در جابهجایی بار و پشتیبانی لجستیکی اهمیت دارد و هم میتواند سکویی برای شکلگیری توان بومی در ساخت هواپیماهای پیشرفتهتر باشد. از همین منظر، مسئولان صنعت هوایی کشور پیشتر تأکید کردهاند که سیمرغ بر پایه تجربیات داخلی در پروژههای گذشته شکل گرفته و قرار است مسیر بومیسازی در صنعت هوانوردی را یک گام جلوتر ببرد.
این هواپیما بر پایه پلتفرم هواپیمای ایران ۱۴۰ طراحی شده و هدف اصلی از توسعه آن، ایجاد یک هواپیمای بومی با قابلیت حمل بار و ورود به چرخه تجاری کشور است.
مسئولان معاونت علمی از ورود این پروژه به مرحله جدید خبر دادهاند و آن را یکی از نمونههای پیوند فناوری، صنعت و اقتصاد دانشبنیان در کشور میدانند.
در این میان، نقش شرکتهای دانشبنیان نیز در پروژه سیمرغ قابل توجه است. این پروژه تنها متکی به یک سازنده یا یک نهاد اجرایی نیست، بلکه در عمل به شبکهای از توانمندیهای فناورانه نیاز دارد؛ از طراحی و ساخت برخی زیرسامانهها و تجهیزات گرفته تا همکاری در فرایندهای آزمون، انطباق فنی، مستندسازی، استانداردسازی و پشتیبانی از مراحل اخذ مجوز. از همین منظر، مسئولان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، سیمرغ را یکی از مصادیق پیوند میان صنعت هوایی و زیستبوم نوآوری کشور میدانند؛ پروژهای که میتواند سهم شرکتهای دانشبنیان را از سطح تأمین قطعه و خدمات فنی، به نقشآفرینی مؤثرتر در پروژههای کلان ملی ارتقا دهد.
در همین رابطه شکری دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی معاونت علمی در گفتگو با خبرنگار مهر، همچنین درباره آخرین وضعیت هواپیمای ایرانی سیمرغ گفت: در مورد هواپیمای سیمرغ، معاونت علمی در سال گذشته نیز حمایتهای خود را ادامه داد و با توجه به توافقات انجامشده با شرکت دانشبنیان همکار در این پروژه، این حمایتها بهطور کامل انجام شده است.
وی ادامه داد: این پروژه اکنون در مرحله طی فرایند اخذ استاندارد، مجوز و سرتیفیکیت (مرحلهای تعیینکننده که میتواند تکلیف ورود این هواپیما به چرخه بهرهبرداری را روشن کند) قرار دارد. شرکت مربوطه همکاری خوبی با مجموعه هسا و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری دارد و امیدواریم با همکاری بیشتر، فرایند دریافت استاندارد چه در قالب STC و چه TC با سرعت بیشتری انجام شود.
شکری با اشاره به حمایتهای انجامشده از این پروژه اظهار کرد: با توجه به تأکیدات صورتگرفته از سوی معاون علمی رئیس جمهور، سال گذشته حمایت کامل از این طرح انجام شد و امیدواریم با پیشرفت مراحل اجرایی، حمایتهای بعدی نیز ادامه یابد.
وی درباره زمانبندی این پروژه نیز گفت: برآوردها همچنان معطوف به سال ۱۴۰۶ است، هرچند ممکن است به دلیل برخی وقفههای ایجادشده در سال گذشته، تأخیر کوتاهی رخ دهد. با این حال، کارشناسان و متخصصان با جدیت در حال پیگیری موضوع هستند.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی تأکید کرد: ما در معاونت، نقش تسهیلگر و حامی را بر عهده داریم و مالک پروژه نیستیم؛ از این رو تعیین زمان دقیق، بر عهده مجریان پروژه و سازمان هواپیمایی کشوری است.
نظر شما