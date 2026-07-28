رفع ۹۷۹ حادثه آب و فاضلاب در منطقه ۲ کرمانشاه طی تیرماه

لیلا شیخ‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تیرماه سال جاری در مجموع ۹۷۹ مورد حادثه آب و فاضلاب در محدوده تحت پوشش این امور شناسایی و برطرف شد که از این تعداد، ۵۰۷ مورد مربوط به شبکه و خطوط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و ۴۷۲ مورد نیز مربوط به شبکه توزیع و انشعابات آب بوده است.

وی با اشاره به تلاش مستمر نیروهای بهره‌برداری و اکیپ‌های حوادث و اتفاقات افزود: تمامی این حوادث با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شد تا کمترین اختلال در روند تأمین آب شرب و خدمات فاضلاب برای شهروندان ایجاد شود.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه ۲ کرمانشاه با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه تصریح کرد: خدمت‌رسانی پایدار به مشترکان، به‌ویژه در روزهای گرم سال، نیازمند آمادگی کامل نیروهای عملیاتی است و همکاران این امور به صورت شبانه‌روزی برای رسیدگی به حوادث احتمالی در آماده‌باش قرار دارند.

شیخ‌حسینی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا مشکل در شبکه آب و فاضلاب، موضوع را در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق سامانه ۱۲۲ (مرکز ارتباطات و حوادث شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه) اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و رفع مشکل اقدام شود.