به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، بعد از ظهر سه‌شنبه در آیین استقبال از سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در جمع خبرنگاران، با قدردانی از حضور وزیر و معاونان این وزارتخانه در استان، اظهار کرد: پیش از این سفر نیز دو نشست وبیناری برای بررسی مسائل مرتبط با اربعین و زیرساخت‌های ارتباطی برگزار شده بود و امروز با حضور وزیر، موضوعات مرتبط با خدمت‌رسانی به زائران، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افتتاح پروژه‌های این حوزه به صورت میدانی بررسی می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در تردد زائران اربعین افزود: استان کرمانشاه یکی از استان‌های اصلی در مسیر اربعین است و نزدیک به ۶۰ درصد زائران از محورهای ارتباطی این استان عبور می‌کنند؛ از این رو تقویت زیرساخت‌های ارتباطی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امیدواریم با دستورات وزیر ارتباطات، اقدامات پیش‌بینی شده هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

مرز خسروی آماده میزبانی از موج بزرگ زائران اربعین

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مرز خسروی سومین مرز پرتردد کشور در ایام اربعین است، تصریح کرد: هر سال بر تعداد زائرانی که این مرز را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب می‌کنند افزوده می‌شود و به همین دلیل برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ارائه خدمات مناسب به زائران انجام شده است.

حبیبی از پیش‌بینی ظرفیت پارکینگ برای بیش از ۳۰۰ هزار خودرو در مرز خسروی خبر داد و گفت: همچنین ۲۶ هزار متر مربع سایه‌بان برای رفاه زائران احداث شده تا در شرایط آب‌وهوایی گرم، خدمات مناسبی به آنان ارائه شود.

وی با تأکید بر نقش مردم در برگزاری مراسم اربعین خاطرنشان کرد: اربعین یک حرکت عظیم مردمی است و موکب‌ها میزبانان و خادمان اصلی زائران هستند. از ورودی استان تا نقطه صفر مرزی، موکب‌های مردمی به صورت شبانه‌روزی آماده پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران خواهند بود.

تقویت ارتباطات و خدمات بانکی برای زائران

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل عبور زائران از مرز خسروی اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ گیت در مرز پیش‌بینی شده و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، زمان توقف هر زائر در گیت‌های خروجی به حدود چهار تا پنج ثانیه کاهش یافته است. همچنین هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی انجام شده تا تردد زائران با سهولت بیشتری انجام شود.

وی همچنین از پیش‌بینی خدمات بانکی برای زائران خبر داد و افزود: موضوع تأمین ارز زائران در سطح استان و مرز خسروی برنامه‌ریزی شده و شعبه پست‌بانک ایران نیز به صورت شبانه‌روزی در مرز خسروی آماده ارائه خدمات به زائران خواهد بود.

حبیبی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران اربعین گفت: تمامی امکانات، تمهیدات و هماهنگی‌های لازم در حوزه‌های مختلف انجام شده است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد برگزاری اربعینی باشکوه، روان و ایمن برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.