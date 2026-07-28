روایت AFC از جام جهانی ایران/ حذف با کمترین اختلاف و بدون شکست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران اگرچه نتوانست از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند، اما با نمایشی قابل قبول و کسب سه تساوی، رقابت‌ها را بدون شکست به پایان رساند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC نوشت: شاگردان امیر قلعه‌نویی تنها با اختلافی بسیار اندک از رسیدن به مرحله حذفی بازماندند، اما عملکرد آنها در یکی از دشوارترین گروه‌های مسابقات، تحسین‌برانگیز بود.

ایران در نخستین دیدار خود برابر نیوزیلند، با وجود برتری در جریان بازی، نتوانست به پیروزی برسد و پس از آنکه دو بار از حریف عقب افتاد، در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ زمین را ترک کرد؛ نتیجه‌ای که بعدها حسرت آن برای ملی‌پوشان باقی ماند.

تیم ملی سپس با ارائه نمایشی منسجم در خط دفاعی، بلژیک مدعی را با تساوی بدون گل متوقف کرد تا امیدهایش برای صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی زنده بماند.

در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی، ایران مقابل مصرِ تحت کاپیتانی محمد صلاح قرار گرفت. مصری‌ها در دقیقه پنجم با گل محمود صابر پیش افتادند، اما رامین رضاییان تنها ۹ دقیقه بعد بازی را به تساوی کشاند. در دقایق پایانی نیز شجاع خلیل‌زاده گل برتری ایران را به ثمر رساند، اما این گل پس از بازبینی کمک‌داور ویدئویی (VAR) مردود اعلام شد.

با تساوی یک بر یک برابر مصر، سرنوشت صعود ایران به نتایج سایر مسابقات گره خورد. تیم ملی تا دقایق پایانی امیدوار به صعود بود، اما گل وقت‌های تلف‌شده اتریش در تساوی ۳ بر ۳ مقابل الجزایر، رؤیای حضور ایران در مرحله حذفی را از بین برد.

هرچند پایان کار برای ایران تلخ و ناامیدکننده بود، اما ملی‌پوشان با نمایش‌هایی قابل قبول و بدون تحمل شکست، رقابت‌ها را به پایان رساندند و اکنون نگاه خود را به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان دوخته‌اند؛ جایی که امیدوارند چهارمین عنوان قهرمانی قاره را به دست آورند.