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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

ادعای رویترز درباره جزئیات پیشنهاد عمان مربوط به تنگه هرمز

ادعای رویترز درباره جزئیات پیشنهاد عمان مربوط به تنگه هرمز

رویترز به نقل از یک منبع مسئول در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جزئیات پیشنهاد عمان به ایران در خصوص تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از یک منبع مسئول در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گزارش داد که پیشنهاد عمان به ایران با هدف ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای برای مدیریت حرکت کشتی ها در تنگه هرمز از طریق یک سیستم پرداخت هزینه داوطلبانه ارائه شده است.

رویترز مدعی شد که این پیشنهاد از حمایت و تأیید کشورهای منطقه‌ برخوردار است.

این خبرگزاری ادعا کرد که بر اساس پیشنهاد عمان، ایران هیچ کنترل یا نفوذ یکجانبه‌ای بر این آبراه راهبردی اعمال نخواهد کرد بلکه تنگه هرمز از طریق یک کنسرسیوم یا یک سازوکار برای هماهنگی جمعی مدیریت خواهد شد.

این پیشنهاد شامل پرداخت هزینه‌های داوطلبانه توسط کشورها، شرکت‌ها و سایر طرف‌های استفاده‌کننده از تنگه هرمز است. این وجوه و هزینه‌ها برای تأمین مالی خدمات اصلی از جمله افزایش امنیت دریایی، حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی و پشتیبانی از عملیات های مشترک امداد و نجات اختصاص داده خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد عمان از سازوکار مورد استفاده در تنگه مالاکا در جنوب شرق آسیا الهام گرفته شده است. در این منطقه کشورها داوطلبانه در پرداخت هزینه‌های مرتبط با فعالیت کشتیرانی بین‌المللی مشارکت می‌کنند.

تنگه مالاکا در چارچوب قواعد UNCLOS کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها اداره می شود. ایران نیز مانند آمریکا جزو کشورهایی است که به این کنوانسیون نپیوسته اند. کشورهایی مثل ترکیه و سوریه همچنین رژیم صهیونیستی نیز عضو این کنوانسیون نیستند .

کد مطلب 6901582

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    نظرات

    • مجید -خ IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      5 1
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      سلام این شیخ نشین های بی غیرت می‌خوان برای ایران نسخه بپیچند این بی غیرت ها امنیت ایران را وجه المصالحه قرار دادن پای هر قماشی برای بقای خودشان به منطقه باز کردن و انتظار دارند ایران کوتاه بیاید،نخیر اینطور نیست و ما کنترل تمام و کمال ر و باید اجرا می کنیم و هزینه بگیریم...
    • ایرانی IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      7 3
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      کشور عمان در مورد تنگه هرمز غلط میکند
    • رمضان IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      7 3
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      پرداخت داوطلبانه؟اومدیم هیچ شرکت یاکشتی حاضر نشد داوطلبانه پرداخت کنه اون وقت باز بزنیم تو سرمون که چرا این کارو کردیم.اصلا به عمان و کشورهای دیگه چه ربطی داره
    • امید IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      5 1
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      عمان کجا بود وقتی به کشور ما حمله شد؟ عمان و چند کشور عربی ؟ کدوم کشور عربی در جنگ با ایران شرکت نداشت همون بیاد با ما توافق بکنه. هیچ کنترلی نداشته باشیم؟ باشه چشم

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