249 واحد مسکونی برای محرومان استان مرکزی ساخته می شود

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه توجه به تامین مسکن محرومان، نیازمند حمایت بیشتر مسئولان و خیرین است، افزود: این واحدها طی مدت دو سال با اعتبار 37 میلیارد ریال ساخته خواهد شد.

وی مجموع مساحت این واحدهای مسکونی را 16 هزار متر مربع در زیربنای هر واحد 60 تا 70 متر مربع عنوان کرد و اضافه کرد: از این تعداد واحد مسکونی، 132 واحد مربوط به شهرستان اراک و بقیه مربوط به سایر شهرستانها است.

وی بیان کرد: در سطح استان به هفت هزار واحد مسکونی برای خانواده‌ های تحت پوشش نیاز است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر چهار هزار و 176 یتیم تحت پوشش این نهاد هستند که چهار هزار و سه نفر از آنها توسط حامیان حمایت می شوند.

چگینی حامیان عضو مجموعه کمیته امداد استان را شش هزار و 199 نفر خیر عنوان کرد و افزود: این حامیان در طرح اکرام ایتام با کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان همکاری و مشارکت دارند که سال گذشته یک میلیارد و 260 میلیون تومان به کمیته امداد به صورت نقدی و غیرنقدی کمک کردند.

وی اظهار داشت: 91 هزار نفر از محرومان این استان در قالب 42 هزار و 600 خانوار تحت پوشش حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قرار دارند و از خدمات این نهاد استفاده می کنند.