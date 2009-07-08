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۱۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۸

در یک حادثه آتش سوزی در یزد؛

قرآن کریم در آتش نسوخت

قرآن کریم در آتش نسوخت

یزد - خبرگزاری مهر: در مهلکه آتش سوزی عظیمی که در یکی از بازارهای یزد به وقوع پیوست به یک کتاب قرآن هیچ آسیبی وارد نشد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در مهلکه آتش سوزی عظیمی که در بازارچه فرخی یزد به وقوع پیوست، کتاب خدا در امان ماند و هیچ آسیبی به آن وارد نشد.

پس از مهار شعله های آتشی که چند مغازه را در بازارچه فرخی شهر یزد با خاکستر یکسان کرده بود، گلستان قرآن شکوفا شد و کتاب نوشته های کلام حق بدون هیچ اثر سوختگی در میان خاکسترها نمایان شد.

وسعت این آتش سوزی به حدی رسیده بود که نرده های فلزی محافظ مقابل مغازه از شدت حرارت شکل منحنی به خود گرفته بود.

سالم ماندن این کتاب آسمانی در شعله های عظیم آتشی که از بازارچه فرخی یزد زبانه می کشید نشانه ای از آیات خداست که این بار نیز در مورد کلام وحی به وقوع پیوسته است.

کد مطلب 908961

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