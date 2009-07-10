مایکروسافت برندگان نهایی جام تصور 2009 را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکروسافت از هفت سال قبل با هدف حل مشکلات جهانی تصمیم گرفت با برگزاری رقابتهای "جام تصور" (Imagine Cup) ذهنهای خلاق جوانان را برای ارائه ایده های نو به چالش فراخواند. به همین منظور این رقابتها از آن زمان همه ساله به طور مرتب برگزار می شود.

سال گذشته این رقابتها در شهر پاریس برگزار شد و امسال هفتمین دوره خود را در قاهره پشت سر گذاشت.

رقابت "جام تصور" همه ساله "8 هدف هزاره" را معرفی می کند که طبق گفته سازمان ملل متحد تا سال 2015 باید بتوانند امید زندگی میلیونها نفری را که در افسرده ترین نواحی زمین زندگی می کنند بهبود بخشند.

"جام تصور" مهمترین رقابت بین المللی انفورماتیک، نوآوری در فناوری و خلاقیت است که ذهن دانشجویان پنج قاره را به کار می گیرد.

در طول یکسال گذشته 300 هزار دانشجوی بین 20 تا 28 سال در مراحل مختلف شرکت کردند و در مجموع 444 دانشجو از 149 تیم از 70 کشور در 9 مقوله به خصوص روباتیک و آلگوریتم، عکاسی و طراحی به مرحله نهایی در قاهره راه یافتند.

یکی از شعارهای این دوره از رقابتها "نرم افزار ایجاد کن، دنیا را تغییر بده" بود که رقابت کنندگان به زبانهای مادری خود روی "تی- شرت" هایی که به تن داشتند نوشته بودند.

براساس گزارش پی سی وورد، تیم رومانی به خاطر ساخت برنامه ای به نام UpCity توانست جایزه اول این رقابت را در مقوله الگوریتم به دست آورد. این برنامه آژانسهای دولتی و شهرها را در سطح اجتماعات محلی به یکدیگر متصل می کند.

یکی از تیمهای شرکت کننده از آمریکا از دیگر برندگان جام تصور بود. این تیم از دانشگاه ایالت جورجیا پروژه ای به نام MultiPoint را به مرحله نهایی آورده بود که می تواند برای چندین نفر امکان استفاده از یک رایانه را به صورت شبیه سازی شده فراهم کند.

این برنامه در حقیقت مجموعه ای از مینی- بازیهای آموزشی است که استفاده همزمان چندین کودک از یک رایانه را امکانپذیر می کند. این برنامه یک نرم افزار "وب- پایه" است و بنابراین نیازی به نصب روی رایانه ندارد.

فینال دوره آینده جام تصور در سال 2010 در لهستان برگزار خواهد شد.