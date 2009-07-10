شهادت "شربینی" نقاب از چهره منافقانه غرب برداشت / جامعه غرب الگو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "مروه الشربینی" زن محجبه مصری پس از توهین جوان 28 ساله آلمانی به وی در یک پارک شهر درسدن که وی برای بازی پسر سه ساله اش مصطفی به آنجا رفته بوده، از وی به دادگاه شکایت می کند. در روز حادثه پس از آنکه فرد متهم که با نام "الکس و." معرفی شده به پرداخت 780 یورو محکوم می شود، وی در برابر دیدگان قاضی و پلیس آلمان به شاکی خود حمله کرده و با ضربات چاقو وی را به طرز وحشیانه ای به شهادت رساند.



"محمد الحمیداوی" نماینده پارلمان عراق در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره شهادت "مروه الشربینی" در داگاهی در غرب در برابر دیدگان قاضی و ماموران پلیس و ادعاهای غربی ها درباره حمایت از آزادی و حقوق بشر و حقوق اقلیتها گفت : هر اندازه رسانه های غربی ادعای الگو بودن جوامع غربی و حفظ تساهل و تسامح و برابری و چند حزبی بودن را تکرار کنند، این حادثه دردناک، نشانه و دلیلی بر گرایش نژادپرستانه و تبعیض آمیز در جوامع غربی است.



وی افزود : هیچ کس نمی تواند حالت نژادپرستانه و تبعیض آمیز و حملات گروههای چپگرا و راستگرای افراطی بر ضد پیروان ادیان الهی به ویژه مسلمانان در غرب را انکار کند.



وی گفت : تلخی این حادثه از این جهت است که شهادت این زن محجبه مصری در مکانی رخ داد که باید ضامن حفظ امنیت و جان متهمان باشد و این حادثه دردناک، بطلان و بی اساس بودن تمام ادعاهایی را که جامعه غربی مبنی بر الگو بودن خود مطرح می کرد، اثبات کرد.



حمیداوی به اقدامات تهدید آمیز و قوانین تبعیض آمیز بر ضد مسلمانان و به ویژه افراد محجبه و محروم بودن آنها از تحصیل در دانشگاهها و کار در ادارات دولتی اشاره کرد و اظهار داشت : با این اقدامات نژادپرستانه و تبعیض آمیز، جامعه غربی،جهان الگو و نمونه نیست.



وی درباره علت سکوت رسانه های غربی در برابر این اقدام وحشیانه در یک کشور مدعی حمایت از آزادی و حقوق بشر و هیاهو و جوسازی آنها بر ضد کشورهایی که مخالف استکبار و نظام سلطه هستند، به مهر گفت : این حادثه تلخ بار دیگر نشان داد که رسانه های غربی، کاملا دوگانه و جانبدارانه عمل می کنند، سکوت رسانه های غربی در برابر کشتار مسلمانان بیگناه در مناطق مختلف جهان و بی توجهی آنها به قتل فجیع این زن محجبه در برابر قاضی دادگاه، نقاب از چهره ریاکارانه و منافقانه و دوگانه بودن معیارها در نظام غرب برداشت .



نماینده پارلمان عراق تصریح کرد : این رسانه ها در پوشش اخبار و تحولات تا آنجا پیش می روند که در خدمت به منافع و سیاستهای غرب باشد و در صورت مغایر بودن خبر رسانی با سیاستها و منافعشان، به وارونه کردن اخبار و جعل حقایق اقدام می کنند .



وی افزود : در ظاهر از ارزشهای عدالت، آزادی و دموکراسی حرف می زنند، اما در عمل به گونه ای دیگر رفتار می کنند، این رسانه ها، از محکوم کردن قدرتهای استکباری و مستبد مانند رژیم شاه و صدام در گذشته و در حال حاضر از رژیمهای سرکوبگر در کشورهای عربی خودداری می کنند،بنابراین رسانه های غربی در این زمینه رفتار دوگانه و منافقانه دارند.