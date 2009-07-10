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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۹

حاج صفی در جمع 10 سرمایه ارزشمند فوتبال آسیا

حاج صفی در جمع 10 سرمایه ارزشمند فوتبال آسیا

سایت گل از احسان حاج صفی، بازیکن جوان تیم فوتبال سپاهان، به عنوان یکی از 10 سرمایه فوتبال آسیا یاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بازار نقل و انتقالات تابستانی همچنان پابرجاست اما هنوز هیچ انتقال بزرگی از آسیا به فوتبال اروپا صورت نگرفته است. Goal.com نگاهی به 10 بازیکن برتر و جوان آسیا که در حال حاضر در فوتبال قاره بازی می کنند، انداخته است. این بازیکنان روزهای درخشانی را پیش روی خود دارند و شاید همه آنها به فوتبال اروپا نروند اما مطمئنا بعضی از آنها را در آینده در اروپا خواهیم دید. 

در گزارش این سایت در خصوص بازیکن سپاهان اصفهان آمده است: "حاج صفی که تنها 19 سال دارد، به استعداد غیر قابل انکارش تجارب زیادی نیز افزوده است. اگرچه از نظر قد وقامت و قدرت بدنی ضعف دارد اما با کیفیت بالای خود آن را جبران کرده است و بیش از هر بازیکنی در زمین معمولا صاحب توپ می شود. تکنیک بالا و قدرت پاسوری او پیش از این او را متمایز کرده بود و اینک او از اینکه دروازه حریف را از راه دور نشانه بگیرد، ترسی ندارد. هرچند سال قبل، انتقال او به بوندس لیگا محقق نشد اما تنها، مساله زمان مطرح است و اگر او روی این مسئله تمرکز کند، شانس انتقال به اروپا را دوباره به دست خواهد آورد. "

نه بازیکن دیگری که از آنها به عنوان سرمایه های آسیا یاد شده به این شرح هستند:

 عبدالرحمان قحطانی (الاتفاق- عربستان سعودی)
 شینجی کاگاوا (سرزو ازاکا- ژاپن)
 فارس الخطیب (العربی- سوریه)
 لی چونگ یونگ (اف سی سئول- کره جنوبی)  
احمد عجب (القادسیه- کویت) 
 اسماعیل مطر (الوحده- امارات)
مارک میلیگان (شانگهای شنهوا- استرالیا) 
 مائو جین کینگ (شانگهای شنهوا- چین) 
کی سونگ یونگ (اف سی سئول- کره جنوبی) 

 

کد مطلب 909514

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