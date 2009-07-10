حاج صفی در جمع 10 سرمایه ارزشمند فوتبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر ، بازار نقل و انتقالات تابستانی همچنان پابرجاست اما هنوز هیچ انتقال بزرگی از آسیا به فوتبال اروپا صورت نگرفته است. Goal.com نگاهی به 10 بازیکن برتر و جوان آسیا که در حال حاضر در فوتبال قاره بازی می کنند، انداخته است. این بازیکنان روزهای درخشانی را پیش روی خود دارند و شاید همه آنها به فوتبال اروپا نروند اما مطمئنا بعضی از آنها را در آینده در اروپا خواهیم دید.

در گزارش این سایت در خصوص بازیکن سپاهان اصفهان آمده است: "حاج صفی که تنها 19 سال دارد، به استعداد غیر قابل انکارش تجارب زیادی نیز افزوده است. اگرچه از نظر قد وقامت و قدرت بدنی ضعف دارد اما با کیفیت بالای خود آن را جبران کرده است و بیش از هر بازیکنی در زمین معمولا صاحب توپ می شود. تکنیک بالا و قدرت پاسوری او پیش از این او را متمایز کرده بود و اینک او از اینکه دروازه حریف را از راه دور نشانه بگیرد، ترسی ندارد. هرچند سال قبل، انتقال او به بوندس لیگا محقق نشد اما تنها، مساله زمان مطرح است و اگر او روی این مسئله تمرکز کند، شانس انتقال به اروپا را دوباره به دست خواهد آورد. "

نه بازیکن دیگری که از آنها به عنوان سرمایه های آسیا یاد شده به این شرح هستند:

عبدالرحمان قحطانی (الاتفاق- عربستان سعودی)

شینجی کاگاوا (سرزو ازاکا- ژاپن)

فارس الخطیب (العربی- سوریه)

لی چونگ یونگ (اف سی سئول- کره جنوبی)

احمد عجب (القادسیه- کویت)

اسماعیل مطر (الوحده- امارات)

مارک میلیگان (شانگهای شنهوا- استرالیا)

مائو جین کینگ (شانگهای شنهوا- چین)

کی سونگ یونگ (اف سی سئول- کره جنوبی)