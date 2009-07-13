کتاب "ایرانشناسی" در اسپانیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که حاصل تلاش فکری شماری از برجسته‌ترین ایران‌شناسان اسپانیائی و ایرانی است، به اهتمام رایزنی فرهنگی و دانشگاه کمپلوتنسه مادرید گرد آوری و منتشر شده است.

ایران شناسی (2) که مشتمل بر نوزده مقاله است ، موضوعات مهمی چون فلسفه، دین، تاریخ ، سیاست ، ادبیات و عرفان ایران را مورد واکاوی و بررسی قرار داده و از آنجا که برخی از مقالات آن به بررسی مشترکات علمی و فرهنگی دو کشور پرداخته است ، زمینه مناسبی را برای انجام پژوهشهای تطبیقی در میراث علمی و تاریخی دو کشور فراهم ساخته است.

بنا بر گفته بسیاری از پژوهشگران حوزه ایران‌شناسی در اسپانیا انتشار مجموعه دوجلدی ایرانشناسی(1) و(2)، افزون بر آنکه بسیاری از ایران‌شناسان اسپانیا را گرد هم آورده و پژوهشهای پراکنده آنان را سامان داده است، توانسته است گام بسیار مهمی در راستای استوار کردن زیرساختها ومبانی ایرانشناسی در اسپانیا بردارد. هم چنانکه این مجموعه می‌تواند به عنوان یک مرجع علمی کمک شایانی به پژوهشگران، دانشجویان وعلاقه‌مندان به فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران ارائه نماید.

سید احمد رضا خضری به عنوان یکی از ویراستاران ایران‌شناسی (2) با اشاره به اهمیت چاپ و انتشار این اثر، در مقدمه خود بر این کتاب چنین آورده است:

بیش از یک سال از انتشار ایران شناسی (1) گذشته است . بسیار خرسندیم که این کتاب با استقبال گسترده جامعه علمی اسپانیا رو به رو گردیده و اکنون به عنوان منبعی برای پژوهش در باره ایران در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. در همین حال جامعه علمی ایران نیز از اهمیت و اعتبار این کتاب غافل نماند و پاسخ شایسته خود به چاپ این نخستین اثر در زمینه ایران‌شناسی در اسپانیا را با اختصاص جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به آن، نشان داد. کسب این موفقیت بزرگ، ما را در ادامه این راه و کوشش برای انتشار ایران شناسی (2) مصمم‌تر ساخت. از این رو تلاش بسیاری برای گفتگو با اندیشمندان اسپانیائی و ایرانی به عمل آوردیم تا حاصل تازه‌ترین پژوهشهای خود در باره ایران را برای چاپ در شماره دوم ایران‌شناسی در اختیار ما قرار دهند. خوشبختانه این تلاشها به ثمر نشسته و اکنون ایران‌شناسی 2 با مقالات بیشتری از برجسته‌ترین ایران‌شناسان اسپانیائی و ایرانی تقدیم خوانندگان گرامی شده است.

رایزن فرهنگی در بخش دیگری از مقدمه کتاب گفته است: بی‌شک ایران‌شناسی اکنون یک دانش آکادمیک است و در بسیاری از دانشگاههای بزرگ و معتبر جهان جایگاه ویژه خود را یافته است. خاصه آنکه در روزگار ما رویکرد نوینی به این دانش به وجود آمده که ویژگی بارز آن تبیین نقش راهبردی ایران در تحولات تاریخی، علمی و سیاسی جهان معاصر است. این بدان معنی است که مطالعات ایران‌شناسانه نوین تنها به دنبال شناخت ایران به عنوان یک سرزمین نفت خیز، نیست. بلکه خلاقیت، شکوفائی، نوگرائی، دانش افزائی و سهم کلیدی میراث هنری ، علمی و معنوی نسل ایرانی نیز در مطالعات جدید مورد توجه است. هم چنانکه زبان فارسی ودریای بی پایان ذخائر معرفتی آن همواره مشتاقان و علاقمندان خاصی را از سرتا سر جهان در پی خود روان ساخته است. از این رو شگفت نیست که یک بار دیگر سخن رنه گروسه ،ایران شناس برجسته فرانسوی را یاد کنیم که گفت : " تمدن و فرهنگ ایران از مرزهای خود لبریز شده و حدود سیاسی و سرحدات تاریخی خود را پشت سر نهاده است ". آری این ویژگی مردمان متمدن و با فرهنگی است که از اهداء یافته های علمی و فرهنگی و دستاوردهای اجتماعی و اخلاقی خود به دیگر ملل دریغ ندارند. ایرانیان در شمار این دسته از مردمانند که در طول تاریخ کهن خود همواره این گونه عمل کرده‌اند. چنانکه هزاران سال پیش دستاوردهای علمی خود را از طریق یونان به دنیای غرب تقدیم داشته وحاصل نخستین تجربه های بشری در تنظیم حقوق انسانی و قوانین اجتماعی را در بخش عظیمی از سرزمینهای تحت قلمرو امپراتوری خود اجراء کرده و به عنوان الگوئی در اختیار دیگر ملل قرار دادند. از این رو پژوهشهای ایران شناسانه می تواند در سه محور اصلی "ایران تاریخی " ، "ایران جغرافیائی " و ایران زبانی " و چندین محور فرعی ادامه یافته و از این رهگذر میراث ایران بهتر و سامان یافته تر شناخته شده و به علاقمندان عرضه گردد.

هم چنین پرفسور خوان مارتوس کسادا رئیس دپارتمان اسلام و عرب دانشگاه کمپلوتنسه و دیگر ویراستار ایران شناسی (2) در مقدمه خود بر این کتاب به به برگزاری نخستین کنگره ایرانشناسی در سال 2004 واستقبال گسترده از آن اشاره کرده و می‌نویسد:

این استقبال حاکی از این واقعیت است که در اسپانیا علاقه فراوانی نسبت به شناخت ایران وزبان وادبیات فارسی وجود دارد. به همین سبب تصمیم گرفته شد که این کنگره ها ونشست ها ادامه یابد واز طرفی مجموعه سخنرانی ها ومقالات ارائه شده به صورت کتاب منتشر گردد که نهایتا منجر به انتشار کتاب ایرانشناسی (1) در سال 2008 شد و علاوه بر اسپانیا در ایران هم مورد توجه قرار گرفت وبرنده جایزه جهانی کتاب سال در ایران گردید.

وی تاکید می کند؛ فرهنگ وزبان فارسی بتدریج جای خود را در اسپانیا باز خواهد کرد هچنانچه هم اکنون در پنج دانشگاه این کشور تدریس می شود.

مارتوس می نویسد: ایرانشناسی (2) ادامه همان علاقه مندی واهتمام به گسترش مطالعات ایرانشناسی در اسپانیا است وخواننده با مطالعه آن اذعان خواهد کرد این کار راه خود را بدرستی پیدا کرده وادامه می دهد.

ایران‌شناسی (2) ، در سه بخش "فلسفه ودین"، "تاریخ وسیاست" و"ادبیات وعرفان" تدوین و ارائه شده و برخی از مهم ترین مقالات آن به شرح زیر است :



1- فلسفه و دین

- ابن سینا پزشک یا فیلسوف ؛ دکتر سید احمد رضا خضری

- عقل و حوزه فعالیت آن از نظر ابن سینا ؛ دکتر احمد احمدی

- عشق از نظر ابن سینا ؛ پرفسور رافائل رامون گرّرو

- باز خوانی تاریخی آثار شیخ صدوق ؛ پرفسور خوسه فرانسیسکو کوتیاس

2- تاریخ وسیاست

- نبوغ ایرانی در سه مکتب بزرگ دینی (زردشتی ، مانویت و اسلام ) ؛ پرفسور خوسه ماریا بلاسکز

- آداب خاکسپاری در ایران کهن ؛ اسرائیل کمپوس مندس

- قیام تنباکو،نخستین قیام مردمی در ایران معاصر ؛ خواکین رودریگز وارگاس

- ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران ؛ لوسیانو زاکارا

- روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا ؛ پاولو بوتا

3- ادبیات و عرفان

_ زندگی و اندیشه عمر خیام : پرفسور خوان مارتوس

- عقل و حوزه آن از نظر غزالی؛ دکتر حسن ابراهیمی

- ایمان عارفانه در اندیشه غزالی ؛ دکتر مجتبی زروانی

- رابطه عرفان و فلسفه در اندیشه مولانا ؛ پرفسور رافائل رامون گررّو

- سنّت عرفانی مولوی ؛ پرفسور پابلو بنیتو

- انسان شدن در اندیشه مولانا ؛ دکتر غلامرضا اعوانی

- غزالی و مسئولیت های اجتماعی او ؛ دکتر سید جمال موسوی

- بررسی تطبیقی 30 ضرب المثل کهن در ادبیات فارسی و اسپانیولی؛ دکتر نازیا بارانی. ایرانشناسی (2) در 224 صفحه به چاپ رسیده و به قیمت بیست یورو به بازار کتاب اسپانیا عرضه شده است.