به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت خطاب به مدیریت و کارکنان خبرگزاری مهر آمده است : بار دیگر جامعه رسانه ای کشور با درگذشت نا بهنگام عکاس با اخلاق، نام آشنا و پیشکسوت عرصه فرهنگ، هنر و رسانه، مجتبی تکین و خانواده گرانقدر او در سانحه رانندگی داغدار شد.

بدون شک فقدان این عکاس مومن و متعهد ، ناگوار و خسارتی بزرگ برای اصحاب فرهنگ و قلم محسوب می شود هر چند کارنامه پربار او تا ابد ماندگار خواهد بود.

شورای اطلاع رسانی دولت این ضایعه اسفناک را به بازماندگان و اهالی رسانه همچنین به مدیریت و پرسنل خبرگزاری مهر تسلیت گفته و برای آن عزیزان از دست رفته غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامت از خداوند بزرگ مسئلت می کند و خود را در این رنج و مصیبت سهیم می داند.

امید داریم حضرت حق، به پاداش عمر سرشار از خدمت خالصانه و حسن اخلاق این همکاری نام آشنای رسانه ها، او و خانواده عزیزش را در آغوش رحمت و مغفرت خویش جای دهد.