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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

پیام تسلیت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به‌مناسبت درگذشت "مجتبی تکین"

پیام تسلیت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به‌مناسبت درگذشت "مجتبی تکین"

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مجتبی تکین دبیر عکس خبرگزاری مهر را عکاس با اخلاق، نام آشنا و پیشکسوت عرصه فرهنگ، هنر و رسانه خواند و درگذشت وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت خطاب به مدیریت و کارکنان خبرگزاری مهر آمده است : بار دیگر جامعه رسانه ای کشور با درگذشت نا بهنگام عکاس با اخلاق، نام آشنا و پیشکسوت عرصه فرهنگ، هنر و رسانه، مجتبی تکین و خانواده گرانقدر او در سانحه رانندگی داغدار شد.

بدون شک فقدان این عکاس مومن و متعهد ، ناگوار و خسارتی بزرگ برای اصحاب فرهنگ و قلم محسوب می شود هر چند کارنامه پربار او تا ابد ماندگار خواهد بود.

شورای اطلاع رسانی دولت این ضایعه اسفناک را به بازماندگان و اهالی رسانه همچنین به مدیریت و پرسنل خبرگزاری مهر تسلیت گفته و برای آن عزیزان از دست رفته غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامت از خداوند بزرگ مسئلت می کند و خود را در این رنج و مصیبت سهیم می داند.

امید داریم حضرت حق، به پاداش عمر سرشار از خدمت خالصانه و حسن اخلاق این همکاری نام آشنای رسانه ها، او و خانواده عزیزش را در آغوش رحمت و مغفرت خویش جای دهد.

کد مطلب 914414

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