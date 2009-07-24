اجرای طرح 100 هزار نفری کارورزی توسط 17 دستگاه اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ریزی برای شرکت حدود 100 هزار دانش آموخته در طرح کارورزی طی سال جاری یکی از اقدامات طراحی شده در راستای پیوند کارجو و کارفرما است به نحوی که کارجوی فاغ التحصیل دانشگاهی پس از طی یک دوره 11 ماهه و پس از آموزش و کسب مهارت، می تواند به عنوان یک نیروی کار دارای مهارت و تخصص وارد بازار کار شود.

خبرنگار مهر از وزارت کار در این خصوص کسب اطلاع کرد که اجرای طرح کارورزی با هدف افزایش سطح مهارت کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی از سال 86 طرح ریزی شد که پس از طی مراحل تکمیل و مشخص شدن چارچوب اصلی کار، از سال گذشته به اجرا گذاشته شده است.

سال گذشته 25 هزار نفر ؛ سال جاری 100 هزار کارورز

بر همین اساس، در سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی با ایجاد ردیف جداگانه در بودجه وزارتخانه یاد شده و انعقاد 6 تفاهم نامه همکاری با سازمانها و وزارتخانه های مختلف، اجرای طرح کارورزی را بر مبنای جذب 25 هزار کارورز فارغ التحصیل دانشگاهی آغاز کرد.

در همین حال، در سال گذشته که اولین سال اجرای طرح کارورزی بوده است تاکنون بیش از 18 هزار کارورز توسط 6 دستگاه مختلف جذب شده است که اگر بخواهیم آماری از تعداد کارورزانی که پس از طی دوره 11 ماهه به اشتغال رسیده اند را داشته باشیم باید توسط دستگاههای 6 گانه آمار ارائه شود.

کارورزی از دیدگاه کارفرمایان/ برخی موافق، برخی مخالف

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در گفتگو با مهر در خصوص ادامه اجرای طرح کارورزی برای دومین سال متوالی از دیدگاه کارفرمایان، گفت: در گذشته نیز کارهایی مشابه انجام شد که برای آن ارقامی مشخص کرده بودند و روشهای اجرایی نیز تعریف شد ولی به صورت کلی کارفرمایان استقبال نکردند.

ولی الله داود آبادی اظهار داشت: برخی کارفرمایان مساله کارورزی را نوع دیگری نگاه می کنند و فکر می کنند اخراج نیروی کارورز پس از 11 ماه همکاری و آشنا شدن به کار سخت می شود.

وی میزان جذب کارورز از سوی کارفرمایان را در سال گذشته نامناسب خواند و تصریح کرد: در دور جدید تشکیل جلسات شورای عالی اشتغال، این مساله را با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و به دعوت وی مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

این مقام مسئول در حوزه کارفرمایی خاطر نشان کرد: در آن جلسه وزیر کار در مورد بهبود وضعیت بنگاهها و اینکه با بانکها هماهنگ شد تا در این بخش همکاری بهتری داشته باشند، صحبت شده و قولهایی نیز دادند که برای بهتر شدن اوضاع بنگاهها تلاش شود.

وی خاطر نشان کرد: یک واقعیت مهم این است که با شرایط فعلی اقتصادی و بالا بودن سطح قیمتها خیلی نمی توان با تسهیلات کم بانکی اقدامات چشمگیری انجام داد چون هر بنگاه برای ایجاد شدن و به تولید رسیدن نیاز به نقدینگی بالا دارد.

داود آبادی در بیان لزوم هدفمندی طرحها و تسهیلات تاکید کرد: متاسفانه در برخی از طرحها به مزیتهای منطقه ای توجه نشده به نحوی که در منطقه ای که محصول اصلی آن مرکبات است کارخانه تولید آب انار راه اندازی می کنند و به این صورت بازدهی تسهیلات و ایجاد اشتغال پایدار با مشکل مواجه می شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در مورد پرداخت 50 درصد دستمزد کارورز توسط کارفرمایان اظهار داشت: در واقع ارقام تعیین شده بسیار پایین است و برای کارورزان مشکل گشا نخواهد بود.

به گفته وی با توجه به اینکه دولت در تلاش است تا از این طریق ضمن ایجاد مهارت برای نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی از بیکاری و تبعات بد آن جلوگیری کند، با حقوق کم نیز یک گام به جلو است.

داود آبادی خاطر نشان کرد: در هر حال، کارفرمایان می توانند بر روی مزایا و تسهیلاتی که دولت در قبال همکاری آنان در طرح کارورزی در نظر گرفته است فکر کنند ولی ممکن است ترس از کاهش بهره وری و تبعات بعدی به نحوی که توضیح داده شد، کارفرما را منصرف کند.

رشد 4 برابری جذب کارورز

نکته حائز اهمیت در این خصوص مربوط به مشمولان طرح کارورزی است به نحوی که جوانانی می توانند از مزایای این طرح استفاده کند که حداقل مدرک تحصیلی آنان کاردانی به بالا باشد و در این ارتباط نوع رشته تحصیلی جوانان تفاوتی ندارد و ایجاد مشکل نمی کند.

در سال جاری با هدف رفع ایرادات و مشکلات مربوط به تجربه اول طرح کارورزی، علاوه بر افزایش انعقاد تفاهم نامه جذب کارورز با 17 دستگاه و وزارتخانه، دامنه اطلاع رسانی و افزایش توجه موسسات و سازمانها نیز مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل جذب 100 هزار کارورز مورد هدف قرار گرفته است.

در همین خصوص دولت با برگزاری نشستها و جلسات کارشناسی، علاوه بر اینکه در صدد افزایش توجه وزارتخانه ها و دستگاههای 17 گانه برآمد، بلکه سعی کرد تا بر اساس نیاز بخشها و حوزهای متفاوت مانند صنعت، بازرگانی، تعاون و غیره 100 هزار کارورز بین دستگاهها را به فراخور نیاز و ظرفیت بخشها تقسیم بندی کند.

دستگاهها و وزارتخانه هایی که در سال جاری بین آنها و وزارت کار و امور اجتماعی برای اجرای طرح کارورزی جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تفاهم نامه امضا شده شامل وزارتخانه های بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و ترابری، تعاون، صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و مسکن و شهرسازی هستند که در کنار آنها باید از سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بنیاد شهید نام برد که از فارغ التحصیلان کاردانی به بالای تمامی رشته ها و دانشگاهها کارورز پذیرش می کنند.

در ابتدای برنامه ریزی برای اجرای طرح کارورزی سال جاری، قرار بود هماهنگی جذب کارورز 8 دستگاه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای انجام شود که پس از عدم توفیق این سازمان در هماهنگی با دستگاهها، وزارت کار مجبور به بر عهده گرفتن بخش بیشتری از هماهنگی ها شد که در نهایت قرار شد دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی توسط سازمان فنی و حرفه ای پیگیری شود.

دولت به کارفرمایان انگیزه قوی بدهد

علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار در گفتگو با مهر و در ارزیابی اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی برای دومین سال متوالی، گفت: این طرح به صورت کلی به روشهای دیگری در گذشته انجام شده و نتایجی را به همراه داشته است.

این کارشناس حوزه کار اظهار داشت: در برخی کشورها به دلیل وجود نداشتن تجربه کاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی، و برای افزایش تجربه و مهارت برای ورود به عرصه بازار کار، طرح کارورزی که به نوعی سرپلی برای اشتغال است با تسهیلات خوب برای کارفرمایان اجرا می شود.

حیدری تجربه های گذشته کارورزی را کارهای شبه عملیاتی نامید و تصریح کرد: در گذشته طرحی توسط وزارت صنایع و معادن در این خصوص انجام شده بود که گزارشات آن نتایج قابل قبولی را نشان می داد و پس از آن طرح به شکل فعلی در برنامه ریزی ها قرار گرفت و مورد استقبال واقع شد.

وی در توضیح بیشتر به نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به کمبود نیروی متخصص در بازار کار و عدم تمایل کارفرمایان به جذب نیروهای جدید و بی تجربه، دولت برای ایجاد اشتغال طرحهایی را به اجرا می گذارد که یک مورد از این راهها، کارورزی است.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارآموز با کارورز تفاوت دارد، گفت: در اصلاحیه قانون کار که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شد تفاوت بین کارورز و کارآموز برداشته شد ولی در اصل کارآموز کسی است که سن وی بین 15 تا 18 سال است که با حذف شرط سنی عملا تفاوت بین کارآموز و کارورز برداشته شد.

حیدری افزایش و ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در جهت جذب کارورزان را در صورت ایجاد شرایط مناسب از سوی دولت ممکن دانست و تاکید کرد: در شرایطی که کارفرما سعی می کند تا هزینه های خود را کاهش دهد و در بازار کار برای کارگر امنیت شغلی کمی وجود دارد، دولت باید تلاش کند تا حد ممکن هزینه های طرح را برای کارفرمایان پذیرنده کارورز کاهش دهد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا پرداخت 100 هزار تومان از سوی کارفرما به یک کارشناس ارشد کارورز و معافیت وی از پرداخت 3 سال حق بیمه 100 درصدی نیروی جدید و برگشت حق السهم کارفرما که در مدت 11 ماه به کارورز پرداخت کرده است، انگیزه کافی نیست؟ گفت: در هر حال چاره ای نیست جز اینکه شرایط کارفرما و کارورز هر دو مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس حوزه کار در بخش پایانی سخنانش به صورت کلی اجرای طرح کارورزی را مثبت ارزیابی کرد و خواستار تدوین دستورالعمل و آئین نامه ای مناسب در جهت اجرای درست طرح شد تا از این طریق بتوان امیدوار بود تلاشها در جهت افزایش سطح اشتغال است.

کم تجربگی دستگاهها؛ ضعف مهم سال اول اجرا

بر اساس این گزارش، قرار بود با چند دستگاه دیگر نیز تفاهم نامه همکاری جذب کارورز امضا شود که در این کار موفقیتی به دست نیامد ولی به صورت کلی عدم تجربه دستگاهها در سال گذشته از دلایل بارز عدم موفقیت در جذب 25 هزار کارورز بوده است.

پیش بینی های کارشناسی نشان می دهد که امکان به قرارداد همکاری رسیدن 10 درصد از کارورزها که از سال گذشته در این طرح شرکت کرده اند وجود دارد ولی چون هنوز 11 ماه به پایان نرسیده در این ارتباط آمارها متفاوت است.

در اجرای طرح کارورزی سال گذشته برنامه ریزی ها به نحوی بوده است که سهم کارفرما و دولت در پرداخت حق الزحمه کارورز هر یک 50 درصد باشد که این مساله در مناطق محروم به صورت 30 درصد کارفرما و 70 درصد دولت ( مصوبه هیئت وزیران) بوده ولی در سالجاری کمی نگاه عوض شده به نحوی که تسهیلات ویژه در دو بخش خصوصی و تعاونی تنظیم شده است.

مصوبه شورای عالی اشتغال: 2 سال افزایش سقف سنی

خبرنگار مهر می نویسد: در اجرای امسال طرح کارورزی حرکت جدیدی نیز در بحث سنی داوطلبان حضور در طرح شده است. سال گذشته سقف سنی کارورزان کاردانی 25 سال، کارشناسی 28 ، کارشناسی ارشد 31 و دکترا نیز 35 سال بود که در سال 88 به سقف سنی کلیه رده ها 2 سال بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال اضافه شده است.

به گزارش مهر، حمید حاجی عبدالوهاب معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار در مورد طرحهای کارورزی سال جاری با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی نسبت به سایر افراد، گفت: در راستای اجرای طرح کاروزی در سال جاری 100 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی با کمک همه دستگاههای اجرایی در این طرح 11 ماهه شرکت می کنند.

معاون وزیر کار اظهار داشت: به همه دستگاههای دولتی اعلام شد در طرح کارورزی مشارکت داشته باشند و فارغ ‌التحصیلان را به بخش خصوصی و تعاونی ای که متقاضی آن نیروها هستند معرفی کنند.

حاجی عبدالوهاب میزان پرداخت حق الزحمه کارورزان را که بر اساس حداقل دستمزد سال جاری تعریف شده است، در رشته کاردانی 50 درصد، کارشناسی 70 درصد و کارشناسی ارشد نیز 90 درصد اعلام کرد که بر این مبنا حقوق دارندگان مدرک کاردانی ماهیانه رقمی حدود 115 هزار تومان، کارشناسی 170 هزار تومان و کارشناسی ارشد 200 هزار تومان خواهد بود.

نکته جالب توجه این است که اگر اجرای طرح کارورزی بتواند باعث شود تا بین کارورز و کارفرما قرارداد همکاری برای ادامه کار امضاء شود، علاوه بر اینکه دولت حق السهم پرداخت شده وی را بر می گرداند بلکه در کنار آن 3 سال هم حق بیمه نیروی جدید را پرداخت می کند به شرطی که کارفرما تعهد کند حداقل 4 سال نیروی کار را در استخدام خود داشته باشد.

اجرای دور جدید کارورزی در تعاونی ها

محمود حیدری مدیر کل تعاون استان تهران در گفتگو با مهر از انعقاد تفاهم نامه همکاری جذب کارورز در بخش تعاون خبر داد و گفت: با اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی 5 هزار نفر در بخش تعاون کشور جذب خواهند شد.

مدیر کل تعاون استان تهران اظهار داشت: برای ایجاد توانمندیهای حرفه ای فارغ التحصیلان و تقویت اعتماد به نفس آنها در زمینه توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی با رویکرد ترویج و رشد فرهنگ تعاون، این طرح اجرا می شود و سهم استان تهران 600 نفر است.

به گفته مدیر کل تعاون استان تهران در مدت زمان 11 ماهه اجرای طرح در تعاونیها کارورزان از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بهره مند می شود که 50 درصد از آن توسط وزارت تعاون تامین و پرداخت می شود.

در رابطه با دستورالعمل طرح کارورزی طی سال جاری ، وزارت کار و امور اجتماعی با صدور نامه ای اعلام کرده است: به اطلاع کارفرمایان (واحدهای پذیرنده ) بخش های خصوصی و تعاونی می رساند دولت در راستای اجرای مصوبه مورخ 27 فروردین ماه سال 86 شورای عالی اشتغال نسبت به اجرای طرح کارورزی، با هدف انتقال داشته های علمی فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی و کسب تجربه توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی در محیط کارگاه، فراهم نمودن بستر مناسب جهت ورود آنها به بازار کار کشور، استفاده از ظرفیت های خالی بخشهای خصوصی و تعاونی، ارتقای سطح علمی و کمک به نوسازی ساختار نیروی انسانی و حذف تدریجی عدم تعادل موجود در بازار کار، در سالجاری اقدام کرده است.