فرزانه منصوری با اعلام این خبردر گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نادر کارهای منتشر نشده فراوانی دارد که بسیاری از آنها ناتمام مانده است. باید این کارهای منتشرنشده را از قفسه‌های اتاق کار اوبیرون بکشیم و پس از تصحیح و آماده‌سازی به ناشر بسپاریم.



وی ادامه داد: بسیاری از کارهای ابراهیمی هنوز ناتمام مانده و من از آن جهت که مخاطب دچار سردرگمی و تعلیق نشود در فکر این هستم که نویسنده معتمدی پیدا شود و با در اختیار دادن مصالح و مواد خام داستانی از او بخواهم که نگارش این آثار را به پایان ببرد.‌



همسر نادر ابراهیمی در ادامه تصریح کرد:‌ این آثار منتشرنشده و دست‌نویس شامل داستانهایی در حوزه بزرگسال و کودک است. تعدادی از این کتابهای کودک حتی تصویرگری هم شده‌اند.‌ باید در وهله اول این آثار را اولویت بندی کنیم و سپس به آماده‌سازی آنها برای چاپ همت گماریم.



وی در پاسخ به اینکه چه زمانی برای آماده‌سازی و چاپ این کتابها اقدام خواهد شد اظهار داشت: ما از سال گذشته که نادر به سفر آخرت رفته حتی یکروز هم متوقف نشدیم و بیکار ننشستیم. در ابتدا باید بنیاد نادر ابراهیمی تشکیل شود و منزل این هنرمند به یک محل فرهنگی بدل شود. پس از آن ما در راستای انتشار آثار ابراهیمی اقدام خواهیم کرد.



منصوری گفت: پنج کتاب "داستانهای انقلاب برای کودکان" که نادر ابراهیمی آنها را سالها پیش نوشته است از سوی انتشارات سوره‌مهر تجدید چاپ خواهند شد. نادر در این 5 جلد به تشریح وقایع پیش از انقلاب و ابتدای انقلاب برای کودکان پرداخته است.

تجدید چاپ کارهای ابراهیمی توسط نشر روزبهان



به گزارش خبرنگار مهر، تعداد زیادی از آثار زنده‌یاد نادر ابراهیمی نیز از سوی نشر روزبهان طی ماه گذشته تجدید چاپ شده‌ و یا به زودی روانه بازار کتاب خواهند شد.



کتابهای "بر جاده‌های آبی سرخ" (چاپ سوم)، "مردی در تبعید" (چاپ ششم)، "یک عاشقانه آرام" (چاپ سیزدهم)، "هزارپای سیاه" (چاپ ششم)، "رونوشت بدن اصل" (چاپ پنجم)، "افسانه باران" (چاپ سوم)، "انسان، جنایت، احتمال" (چاپ سوم)، "خانه‌ای برای شب" (چاپ سوم)، "آتش بدون دود" (چاپ نهم) و "چهل نامه کوتاه به همسرم" (چاپ یازدهم)‌ از این نویسنده فقید منتشر و به بازار عرضه شده‌اند.



چاپ ششم کتاب "آرش در قلمرو تردید" نیز زیر چاپ است. همچنین قرار است کتابی از جملات قصار نادر ابراهیمی (که از آثارش استخراج شده) در قالب کتابی مجزا منتشر شود.



مجموعه سه کتاب عاشقانه "یک عاشقانه آرام"، "بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم" و "چهل نامه کوتاه به همسرم" نیز با قطع و طرح جدید از سوی انتشارات روزبهان منتشرمی شود.