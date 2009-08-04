یادنامه شیخ آقا بزرگ تهرانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب 224 صفحه‌ای که به کوشش و ویرایش عبدالحسین طالعی و با پیشگفتار علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر می‌شود شامل 4 بخش مقالات فارسی، مقالات عربی، مقالات انگلیسی و اسناد است.

سال شماری از زندگی آقابزرگ، گفتاری از آیت الله سید محمد علی روضاتی که حدود 50 سال پیش و در زمان حیات آقابزرگ نگارش یافته، گزارشی از کتاب الذریعه از محقق اکبر ثبوت، کتابشناسی در ایران و کتاب الذریعه از محمد پروین گنابادی که حدود 40 سال پیش نگارش یافته از جمله مقالات موجود در بخش مقالات فارسی این کتاب است.

همچنین در بخش اول کتاب "یادنامه شیخ آقابزرگ تهرانی: مجموعه گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه" 10نامه از شیخ به آیت الله سید محمدعلی قاضی طباطبایی و پیام آقابزرگ تهرانی در کنگره شیخ طوسی مشهد به چشم می‌خورد.

شرح حال خودنوشت آقابزرگ، گفتاری در تمجید و تعریف شیخ آقا بزرگ تهرانی توسط استاد وی "آیت الله سید حسن صدر" و مقاله‌ای از دکتر "حسین علی محفوظ" به شیوه دانشنامه‌ای درباره آقابزرگ و آثارش از جمله مقالات موجود در بخش مقالات عربی این کتاب است که همزمان با آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی منتشر شده است.

در بخش اسناد این کتاب نیز 36 برگ سند از شیخ آقابزرگ تهرانی و یا درباره ایشان که برخی از آنها از جمله 10 نامه وی به آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی به خط خود آقابزرگ است، به چاپ رسیده است.

مقالاتی از "حامد الگار" درباره آقا بزرگ و "اتان کلبرگ" در شناسایی الذریعه که در دایره المعارف ایرانیکا به چاپ رسیده‌اند نیز به همراه معرفی بخش خطی کتابخانه ملی به قلم دکتر حبیب الله عظیمی، بخش مقالات انگلیسی این کتاب را تشکیل می‌دهند.

آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی 18 مرداد ماه و همزمان با یکصدمین سال آغاز نگارش کتاب الذریعه بزرگ‌ترین کتاب‌شناسی کتابهای شیعی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی در محل مرکز همایش‌های کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

شیخ آقابزرگ تهرانی از دانشمندان کتابشناس قرن چهاردهم هجری است و با تالیف "دائره المعارف بزرگ الذریعه" و کتاب "طبقات اعلام الشیعه" گام بزرگی در شناسایی آثار و نسخ خطی اسلامی در حوزه های مختلف علوم برداشته است.

آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی در سال جاری به صورت دو روزه و در نیمه دوم ماه جاری برگزار می‌شود. این آئین از ساعت 10 صبح روز یکشنبه 18 مرداد در تالار یوسف شریعت‌زاده رضوی کتابخانه ملی آغاز خواهد شد و روز نخست آن به تقدیر از برگزیدگان این آئین و حامیان نسخ خطی و استادان این فن اختصاص دارد. در روز دوم نیز (دوشنبه 19 مرداد) یک کارگاه نسخه شناسی با حضور عبدالله انوار و چند تن دیگر از نسخه شناسان کشور برای جوانان علاقمند به این رشته در محل کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.