تغییر روسای دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات واحد تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دکتر عزیز جوانپور و دکتر کامران پاشایی به ترتیب از سمتهای خود در دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات کنار رفتند.

بر اساس این گزارش، دکتر صادق ملکی به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دکتر عزیزجوانپور نیز به عنوان رئیس جدید واحدعلوم وتحقیقات آذربایجان شرقی منصوب شدند.

دکتر احمدعلیرضابیگی استاندارآذربایجانشرقی در این مراسم با بیان اینکه همه ما به نقش دانشگاه آزاداسلامی درارتقا و اعتلای فرهنگ جامعه واقف هستیم، گفت: جایگاه امروز دانشگاه آزاداسلامی تبریز به عنوان مجموعه ای شناخته شده در سطح کشور است محصول تلاش روسای قبلی این دانشگاه است.

دکتر علیرضا منادی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو نیز در این مراسم گفت: اوایل انقلاب شعار، ما همه جا را مدرسه می کنیم بسیار رایج بود که هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی مصداق بارز عامل به عمل این شعار است به طوریکه امروز در همه جای این مرز و بوم حتی مناطق دور افتاده دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شده است.

وی درادامه با اشاره به اصل44 قانون اساسی، دانشگاه آزاداسلامی را نمونه بارز مجری این اصل بیان کرد و گفت: دانشگاه آزاداسلامی شجره طیبه ای است که به برکت انقلاب اسلامی و حمایت مالی امام راحل به ثمر رسیده است.

دکتر سیدجعفر حسینچی معاون آموزشی دانشگاه آزاداسلامی درادامه این مراسم گفت: استان آذربایجان شرقی با 31 واحد و مرکز دانشگاه آزاداسلامی از این حیث در رتبه نخست کشور قرار دارد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاداسلامی تصریح کرد: در کل کشور و خارج از آن 11 هزار رشته شهری، واحدهای بین المللی و مراکز وجود دارد.

وی از نمایندگان حاضر در این مراسم خواست تا ازمراکز دانشگاه آزاداسلامی حمایتهای بیشتری کنند تا این مراکز دانشگاهی فعالیت مضاعفی داشته باشند.