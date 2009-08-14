ظرفیتهای صادراتی گیلان باید با کمک بخش خصوص شکوفا شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با تولید کالای رقابتی اعم از تولید کالای با کیفیت، مشتری پسند با هزینه پایین، شناسایی و تعریف بازارهای هدف و انتقال سریع و به هنگام کالاها به بازارهای هدف می توان مقدمات موفقیت در صادرات محصولات کشاورزی را فراهم ساخت.

وی سطح پتانسیل تولید محصولات کشاورزی در استان گیلان را بالا دانست و عنوان کرد: با توجه به اقلیم و مزیت نسبی تولید برخی از محصولات کشاورزی در صورت تنوع بخشی در کالاهای تولیدی کشاورزی، توسعه شبکه تشکلهای تولیدی و صادراتی و تحقیقاتی، گسترش نگاه صادرات، تفکیک تولیدات کشاورزی، شناسایی و تعیین پتانسیلهای صادراتی به تفکیک کالایی و استانی و همچنین تمرکز بر صادرات محصولات فرآوری شده می توان به سطح قابل توجهی از تولید دست یافت.

لاهوتی اظهارداشت: این استان با داشتن ظرفیت بسیار بالا در تولید محصولات کشاورزی، درصورت حمایت جدی ازکشاورزان می تواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.

وی ادامه داد: مسئولان و کشاورزان استان گیلان باید از تجارب کشورهای که در امر کشاورزی موفق هستند کسب تجربه کرده و این بخش را متحول کنند.

نماینده لنگرود گفت: استان گیلان برای دستیابی و رسیدن به جایگاه شایسته در بخش کشاورزی همت تمامی مسئولان دستگاههای اجرایی را می طلبد.

وی همچنین بر توسعه کشاورزی مکانیزه در استان گیلان کرد و گفت: مکانیزاسیون کشاورزی نوعی رویکرد است که موجبات تبدیل و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی را فراهم می سازد.

لاهوتی همچنین با اعلام اینکه هنوز از همه ظرفیتهای صادرات محصولات کشاورزی ایران به خصوص برنج برای بازارهای هدف استفاده نشده است، ادامه داد: استان گیلان قطب کشاورزی کشور بوده بنابراین نیاز به توجه بیشتر به این استان از سوی مقامات کشوری دارد.

نماینده لنگرود به استراتژی توسعه و بهبود زیرساختهای روستایی اشاره کرد و اظهارداشت: زیرساختهای روستایی سرمایه‌ های عمومی و اجتماعی روستاهاست و توسعه این زیرساختها باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگی، معیشت مردم محلی، ارتقای کارایی زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد.

لاهوتی همچنین توجه عمومی به توسعه پایدار در روستاها اشاره کرد و یاد آورشد: اگرچه دولتها برنامه های گسترده و پرهزینه ای را برای بهبود زیرساختهای روستایی انجام داده اند اما شواهد نشانگر آن است که این امر به تنهایی نتوانسته است معضلات زندگی روستایی را حل کرده و آنان را از فقر برهاند و سیل مهاجرت از روستا به شهر را کاهش دهد.