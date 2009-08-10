حریم منظری پل معلق اهواز در خطر است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، پل تمام فلزی سفید اهواز به طول 501/20 و عرض 9/8 متر، با دو پیاده رو، دارای دو دهانه بزرگ به طولهای ۱۳۶ و ۱۳۰ متر و سه دهانه میانی ۴۹ متری و دو دهانه کناری به طولهای ۱۲و ۲۰ متر است و تمامی قطعات آن توسط پیچ و مهره به هم متصل شده اند.

این پل بر روی پایه بتونی قرار دارد که در گذشته جهت عبور و مرور درشکه و وسایل نقلیه سبک، انسان و احشام مورد استفاده قرار می گرفت و در حال حاضر برای عبور عابران و وسایل نقلیه به صورت یکطرفه مورد استفاده قرار می گیرد. پل سفید در سال ۱۳۷۸ به شماره ۲۴۹۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه حریم منظری پل معلق در خطر است، اظهار داشت: پل معلق مربوط به دوره پهلوی اول است و در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده و اگر قرار باشد در کنارش پل دیگری ساخته شود حریم منظری آن نقض می‌شود.

وی افزود: پل جدید در فاصله‌ 100 متری پل معلق واقع می‌شود و در صورت احداث، دید افراد را نسبت به پل معلق کم کرده و این پل که به عنوان نماد شهر اهواز شناخته شده است را از بین می‌برد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فونداسیون پل جدید ساخته شده اما هنوز نصب نشده است.

گهستونی اظهار داشت: با توجه به اینکه نقشه پل پس از طراحی به مشاوران میراث تحویل داده شده سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان باید قوانین مربوط به حریم سازه‌ها را رعایت کند.