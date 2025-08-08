حادثه پل معلق در سین کیانگ چین ۵ کشته و ۲۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مقامات محلی روز جمعه اعلام کردند که حادثه پل معلق در یک مکان دیدنی در منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ در شمال غربی چین، پنج کشته و ۲۴ زخمی برجای گذاشت.

این حادثه در شهرستان ژائوسو، استان خودمختار ایلی کازاک در شمال سین کیانگ رخ داد، زمانی که یکی از کابل‌های معلق پل پاره شد و باعث کج شدن عرشه پل شد.

در مجموع ۲۹ نفر از پل سقوط کردند. در میان مجروحان، ۲۲ نفر جراحات جزئی برداشتند، در حالی که دو نفر دیگر به شدت مجروح شدند. همه مجروحان به سرعت برای درمان پزشکی به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند.

مقامات اعلام کردند که هیچیک از مجروحان در وضعیت وخیم نیستند. این مکان دیدنی بسته شده است.

تحقیقات در مورد علت حادثه در حال حاضر در حال انجام است.