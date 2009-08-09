بلندمرتبه سازی در مازندران باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر یکشنبه در همایش شهرداران استان در استانداری گفت: جذب سرمایه گذاران برای بلند مرتبه سازی در شهرهای استان ضروری است و شهرهای آمل و رامسر در بلندمرتبه سازی اقدامات مطلوبی دارند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای غیرمتخصص نباید در شهرداری های فعالیت کنند.

معاون امور عمرانی استانداری مازندران ادامه داد: به دلیل هزینه های بالای شهرداری ها نیروهای غیرمتخصصی که به صورت غیرقانونی جذب شده اند باید از سیستم شهرداری خارج شوند.

هاشمی در ادامه به بحث سیمای شهری و زندگی در برنامه های شهرنشینی اشاره کرد و گفت: این موضوع باید از سوی شهرداران مورد توجه قرار بگیرد و با اجرای پروژه های متناسب با منطقه فرصت هایی را ایجاد کنند تا این پروژه ها مورد استفاده قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه بحث نهضت آسفالت از مباحث مهم معاونت عمرانی وزارت کشور طراحی شده است، گفت: این طرح فرصتی را ایجاد کرده است که پس از سی سال انقلاب در زمان مشخص و با اعتباری متناسب از سوی شهرداری ها کوچه و خیابانهای شهر به طور یکنواحت آسفالت شود.

وی با بیان اینکه ساختار شهرداری متناسب با ظرفیت و جمعیت شهری است، گفت: در ارزیابی 52 شهر استان مازندران ایزد شهر و خشرود پی بابل صددرصد به تعهدات شهری عمل کردند.

معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: شهرداری های خلیل شهر با 93 درصد گلوگاه و بندپی با 85 درصد و زرگر محله با 87 درصد توانستند نهضت آسفالت را انجام بدهند.

وی ادامه داد: در سه ماهه امسال شهرداری های شهرهای مازندران در بحث بودجه و اعتبارات نسبت به مدت مشابه سال پیش رشدی نداشته اند که این مورد باید از سوی دفتر امور شهری استانداری مازندران پیگیری شود.

وی تصریح کرد: 9 شهر استان مازندران در جذب اعتبارات رشد داشته اند که زرگر محله بابل با 200 درصد بیشترین رشد را در ایجاد درآمد داشته است.

وی در بخش دیگری به حمل و نقل عمومی شهری مازندران اشاره کرد و گفت: فضای عمومی باید برای تردد حمل و نقل عمومی آسان باشد که این با توجه به تقاطع های مورد نیاز حل خواهد شد.

وی بر ایجاد تقاطع های غیرهمسطح در شهرهای مازندران تاکید کرد و گفت: در اجرای پروژه ها باید زمان اجرا از لحاظ هزینه ها با هم متوازن باشند.

وی بر جذب نیروهای غیر کارآمد در شهرداری ها تاکید کرد و گفت: شهرداران نباید از نیروهای غیر متخصص استفاده کنند، زیرا در حال حاضر به دلیل وجود نیروهای غیرمتخصص هزینه های شهرداری ها در اجرای پروژه ها بالا رفته است.

هاشمی تصریح کرد: شهرداران باید با استفاده از مشاوران در ایجاد و ساخت کمربندی ها دقت و برنامه ریزی اساسی داشته باشند زیرا ایجاد لایه ها در کمربندی باعث کاهش ترافیک شهری می شود.

معاون استاندار به حمل و دفن زباله مازندران به عنوان وظیفه اصلی شهرداران اشاره کرد و گفت: چهره شهرها با نبود زباله زیبا می شود و اکنون که در زمان حضور چشمگیر مسافران را شاهد هستیم باید به این امر بیشتری توجه شود.

وی به طرح سالمسازی دریا اشاره کرد و گفت: سالم سازی طرح دریا ملی است و شهرداران ساحلی شهرهای استان نباید فقط به دید انتفاعی برای شهرداری ها به دریا نگاه کنند.

وی در بخش دیگری با اجرای طرح مسکن مهر در شهرها اشاره کرد و یادآور شد: طرح مسکن مهر ایده ای از سوی رئیس جمهور است و شهرداری ها نباید در اجرای آن سنگ اندازی کنند.