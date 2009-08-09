واگذاری 10 هزار واحد طرح مسکن مهر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی عصر یکشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن مهر استان در استانداری در ارتباط به اخذ تسهیلات در محدوده بافت فرسوده شهری استان گفت: شرکت عمران و مسکن سازان افراد واجد شرایط دریافت وام را در اسرع وقت به بانکهای عامل معرفی کرده و این بانکها نیز بر اساس سهمیه تعیین شده سال قبل موظف هستند نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان اقدام نمایند.

استاندار مازندران از واگذاری ۱۰ هزار واحد طرح مسکن مهر در استان تاپایان سال خبر داد و گفت: نقشه های تفکیکی شهرک مسکونی گهرآباد شهرستان ساری تهیه شده و اکنون مراحل اولیه واگذاری آن در حال انجام است.

کریمی تصریح کرد: تهیه زمین برای ۳۰۰ خانوار در شهرهای کتالم و سادات شهر رامسر، ۱۲ واحد در بند پی شرقی، ۱۰۰ واحد در بهنمیر، ۵۰ واحد در شیرود، ۱۳۸ واحد در کله بست توسط بنیاد مسکن در حال انجام است که بعد از این مرحله واجدین شرایط برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهند شد.

وی اعلام کرد: با واگذاری اراضی دولتی و زمینهای خریداری شده، ‌میزان زمینی که تاکنون به شرکتهای تعاونی مسکن مهر در شهرهای استان تعلق گرفت تا 19 هزار واحد مسکن افزایش یافت که پیش بینی می شود تا پایان سال این رقم به 30 هزار واحد افرایش یابد.