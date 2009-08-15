بازدید جعفری‌ جلوه از سینما ناهید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری جلوه معاونت سینمایی وزیر ارشاد ساعت 16 امروز از مراحل پایانی بازسازی سینما ناهید بازدید می‌کند. این سینما به زودی با ظرفیت 430 صندلی و مجهز به امکانات رفاهی بازگشایی می‌شود.

از امکانات جدید این سالن نمایش که در خیایان 17 شهریور قراردارد، می توان به خرید و نصب صندلی های جدید، نصب سیستم صوتی دالبی دیجیتال، ساخت گیشه و بوفه مدرن، نصب سیستم گرمایش و سرمایش و... اشاره کرد.

در چهار سال گذشته و در دوره معاونت جعفری جلوه، با حمایت، نظارت و مشارکت موسسه سینما شهر بیش از 100 سالن سینمایی در ایران بازسازی شده و تعدادی سالن جدید به بهره‌برداری رسیده است.