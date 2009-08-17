همدستی برزیل با آمریکا در سرنگونی آلنده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، این سند که به تازگی در پایگاه اینترنتی آرشیو امنیت ملی آمریکا منتشر شده در مجموعه اسناد و مدارک همکاری های نظامی برزیل- آمریکا در زمینه دخالت در امور دولت های چپ گرای آمریکای لاتین در اوایل دهه 70 میلادی، گنجانده شده است.

این سند از دیدار پنهان ریچارد نیکسون و امیلیو مدیچی رئیس جمهوری وقت ایالات متحده و برزیل برای حمایت مالی دولت آمریکا از تلاش های برزیل برای سرنگونی دولت سالوادور آلنده رهبر شیلی، خبر می دهد.

در این سند که متن صورتجلسه گفتگوی مدیچی با نیکسون است، آمده : "نیکسون گفت همکاری نزدیک برزیل و آمریکا در این زمینه خیلی مهم است. اگر پول نیاز دارید ما می توانیم این پول را در اختیارتان قرار دهیم".

گفتنی است، پیشنهاد ایالات متحده به برزیل پس از آن مطرح شد که مدیچی، نیکسون را از روابط پنهان افسران برزیل با همتایان شیلیایی خود با خبر و برای انجام کودتای نظامی در این کشور اعلام آمادگی کرد.

همچنین در سند دیگری، مدیچی طی سال های 1969 تا 1974 در گفتگویی دیگر با نیکسون بر ضرورت اعمال فشارهای سیاسی بر دولت فیدل کاسترو در کوبا نیز تاکید کرده است.