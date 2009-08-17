به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، اختتامیه جشنواره آواها و نغمه‌ها روزهای 27 تا 29 مرداد ماه سال جاری همزمان با گرامیداشت هفته جهانی مساجد در شهر تبریز برگزار می‌شود.

از میان 150 اثر برتر استانی ارسالی در رشته‌های سرود و تواشیح به دبیرخانه جشنواره، 20 گروه برگزیده به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

شناسایی استعدادهای جوان و مستعد در رشته‌های سرود و تواشیح، تشویق و تقویت گروه‌ها به منظور تولید آثار فاخر دینی و نو با محوریت اعضای کانون‌های مساجد کشور از جمله اهداف بر پایی این جشنواره است.

مرحله استانی جشنواره آواها و نغمه‌های آسمانی با حضور اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، تیر ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار شد.

اساتید شهروز حقی، صمد جلالیان، حسین ولی‌پور در رشته سرود و غفران‌نیا، محمد زاده، خدایاری، باوردی، فربین و درستکار در بخش تواشیح، داوری این جشنواره را بر عهده دارند.