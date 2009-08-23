210 پروژه در کهگیلویه وبویراحمد کلنگ زنی یا افتتاح می شود

قوام نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: از این تعداد 202 پروژه با اعتبار 402 میلیارد و 181 میلیون ریال افتتاح و هشت پروژه با اعتبار 88 میلیارد و 10 میلیون ریال کلنگ زنی می شوند .

وی اظهار داشت: این پروژه ها در بخشهای عمران و زیربنایی، صنعت، کشاورزی، فرهنگی و خدمات هستند .

به گفته نوذری، از مجموع پروژه ها، 75 پروژه در شهرستان بویراحمد است که 72 پروژه آن با اعتبار 124 میلیارد و 252 میلیون ریال افتتاح و سه پروژه با اعتبار 41 میلیارد و 300 میلیون ریال کلنگ زنی می شود .

این مسئول افزود: 47 پروژه با اعتبار 107 میلیارد و 346 میلیون ریال در شهرستان کهگیلویه، 41 پروژه با اعتبار 117 میلیارد و 541 میلیون ریال در شهرستان گچساران، 31 پروژه با اعتبار 36 میلیارد و 779میلیون ریال در شهرستان دنا و 15 پروژه با اعتبار 12 میلیارد و 10 میلیون ریال در شهرستان بهمئی به بهره برداری می رسند .

وی ساختمان ثبت احوال استان، ایستگاه BSC یاسوج، مدرسه راهنمایی چاهن زیلایی، کانون قرآن یاسوج، فاز اول پارک مهرورزی یاسوج، استخر شنای چرام، تامین آب اراضی دشت شمس آباد چرام، چهار بانده محور چرام - دهدشت، کمپینگ اقامتی حضرت بی بی حکیمه (س) را برخی از پروژه های افتتاحی نام برد .

نوذری، گازرسانی به تعدادی روستا، سالن ورزشی روستای "دیل"، مجتمع آموزشی فرزندان شاهد دوگنبدان، مدرسه راهنمایی شهید خرسندیان بخش چیتاب، بهسازی و آسفالت جاده روستای "صالحان" و "تیلکان" ، توسعه شبکه برق شهر"لیکک"، مدرسه راهنمایی شهید دستغیب روستای "کت" و سایت GSM روستای "کفش کنان" را از دیگر پروژه های افتتاحی عنوان کرد .

استاندار بیان داشت: ناحیه صنعتی دنا، شهرک صنعتی باشت، موزه تاریخ طبیعی استان و موزه یاسوج برخی از پروژه هایی هستند که در هفته دولت عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.