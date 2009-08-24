تب کریمه کنگو در یزد قربانی گرفت

محسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بیمار جان سپرده یکی از دو بیماری بود که در استان یزد مبتلا به این بیماری شده بودند.

وی افزود: شخص فوت شده قصاب بوده و بیماری از طریق لاشه دام به وی سرایت کرده است.

میرزایی خاطرنشان کرد: شغل بیمار دیگر نیز مرتبط با امور دام بوده و هم اکنون در یکی از مراکز درمانی یزد در حال مداوا و تقریبا در حالت بهبودی به سر می برد.

میرزایی با اشاره به خطرات این بیماری بیان داشت: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، بیماری حاد ویروسی و قابل انتقال از حیوان به انسان است که به صورت ناگهانی شروع شده و موجب مرگ حداکثر 50 درصد از بیماران می ‌شود.

وی عنوان کرد: این بیماری در دامها علائم قابل توجهی ندارد و پس از گزش کنه آلوده، ویروس کمتر از یک هفته در بدن دام باقی می ‌ماند .

میرزایی مخزن اصلی این ویروس در طبیعت را کنه سخت از خانواده هیالوما معرفی کرد و یادآور شد: این ویروس در تمام مراحل تکامل کنه در بدن کنه باقی می ‌ماند و از طریق تخم به نسلهای بعد منتقل می ‌شود .

میرزایی تصریح کرد: مقاومت ویروس در برابر حرارت کم است و در دمای 56 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه از بین می‌رود بنابراین پختن گوشت و یا پاستوریزه کردن شیر باعث از بین رفتن ویروس می‌ شود.

وی راه انتقال تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را تماس با دامهای آلوده، تماس با خون و ترشحات لاشه دام آلوده در زمان ذبح، گزش کنه یا دستکاری و له کردن آن، تماس با خون، ترشحات و نمونه‌های بافتی بیمار آلوده دانست و ادامه داد: این بیماری از انسان به انسان نیز قابل انتقال است.

وی افزود: احتمال ابتلا به این بیماری در صورت مسافرت به یک منطقه روستایی حتی بدون سابقه تماس آشکار با حیوانات یا گزش کنه نیز وجود دارد .

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از این بیماری ضروری است از مصرف جگر خام و نیمه پخته جدا خودداری شود و گوشت مصرفی مردم با تایید دامپزشکی تهیه و طبخ شود.

وی همچنین توصیه کرد: از کشتار دام در معابر عمومی و در مراسمهای مختلف نظیر ورود حجاج و زائران عتبات عالیات به شدت پرهیز شود و ذبح دام تنها در کشتارگاه‌ها انجام شود ضمن اینکه از تماس با لاشه، خون و ترشحات دام به شدت پرهیز شود .

وی به افراد در معرض خطر نظیر قصاب‌ها، سلاخ‌ها و افرادی که به هر طریق با دام و لاشه دام سر و کار دارند، توصیه کرد: در هنگام ذبح از وسایل حفاظت فردی از قبیل کلاه، عینک، ماسک، روپوش، پیش بند پلاستیکی، دستکش و چکمه استفاده کنند و در کشتار دقت کرده و از تماس با خون و ترشحات دام پرهیز کنند و هر روز لباس و ابزار کار خود را تا حد امکان سم‌پاشی و ضدعفونی کنند .

میرزایی همچنین به مردم توصیه کرد از گوشت تازه تا حد امکان استفاده نکنند و گوشت را قبل از مصرف حداقل 12 ساعت در یخچال نگهداری کنند.