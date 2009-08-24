تب کریمه کنگو در یزد قربانی گرفت

محسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بیمار جان سپرده یکی از دو بیماری بود که در استان یزد مبتلا به این بیماری شده بودند.
وی افزود: شخص فوت شده قصاب بوده و بیماری از طریق لاشه دام به وی سرایت کرده است.
میرزایی خاطرنشان کرد: شغل بیمار دیگر نیز مرتبط با امور دام بوده و هم اکنون در یکی از مراکز درمانی یزد در حال مداوا و تقریبا در حالت بهبودی به سر می برد.
میرزایی با اشاره به خطرات این بیماری بیان داشت: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، بیماری حاد ویروسی و قابل انتقال از حیوان به انسان است که به صورت ناگهانی شروع شده و موجب مرگ حداکثر 50 درصد از بیماران می شود.
وی عنوان کرد: این بیماری در دامها علائم قابل توجهی ندارد و پس از گزش کنه آلوده، ویروس کمتر از یک هفته در بدن دام باقی می ماند.
میرزایی مخزن اصلی این ویروس در طبیعت را کنه سخت از خانواده هیالوما معرفی کرد و یادآور شد: این ویروس در تمام مراحل تکامل کنه در بدن کنه باقی می ماند و از طریق تخم به نسلهای بعد منتقل می شود.
میرزایی تصریح کرد: مقاومت ویروس در برابر حرارت کم است و در دمای 56 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه از بین میرود بنابراین پختن گوشت و یا پاستوریزه کردن شیر باعث از بین رفتن ویروس می شود.
وی راه انتقال تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را تماس با دامهای آلوده، تماس با خون و ترشحات لاشه دام آلوده در زمان ذبح، گزش کنه یا دستکاری و له کردن آن، تماس با خون، ترشحات و نمونههای بافتی بیمار آلوده دانست و ادامه داد: این بیماری از انسان به انسان نیز قابل انتقال است.
وی افزود: احتمال ابتلا به این بیماری در صورت مسافرت به یک منطقه روستایی حتی بدون سابقه تماس آشکار با حیوانات یا گزش کنه نیز وجود دارد.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از این بیماری ضروری است از مصرف جگر خام و نیمه پخته جدا خودداری شود و گوشت مصرفی مردم با تایید دامپزشکی تهیه و طبخ شود.
وی همچنین توصیه کرد: از کشتار دام در معابر عمومی و در مراسمهای مختلف نظیر ورود حجاج و زائران عتبات عالیات به شدت پرهیز شود و ذبح دام تنها در کشتارگاهها انجام شود ضمن اینکه از تماس با لاشه، خون و ترشحات دام به شدت پرهیز شود.
وی به افراد در معرض خطر نظیر قصابها، سلاخها و افرادی که به هر طریق با دام و لاشه دام سر و کار دارند، توصیه کرد: در هنگام ذبح از وسایل حفاظت فردی از قبیل کلاه، عینک، ماسک، روپوش، پیش بند پلاستیکی، دستکش و چکمه استفاده کنند و در کشتار دقت کرده و از تماس با خون و ترشحات دام پرهیز کنند و هر روز لباس و ابزار کار خود را تا حد امکان سمپاشی و ضدعفونی کنند.
میرزایی همچنین به مردم توصیه کرد از گوشت تازه تا حد امکان استفاده نکنند و گوشت را قبل از مصرف حداقل 12 ساعت در یخچال نگهداری کنند.
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