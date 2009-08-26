خانه تاریخی صادقی در اردبیل مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بهروز ندایی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح این خانه تاریخی اظهار داشت: خانه تاریخی صادقی یکی از قدیمی ترین و با ارزش ترین خانه های تاریخی استان اردبیل است.

وی با بیان اینکه این اثر در سال 74 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، افزود: خانه صادقی یکی از کامل ترین مجموعه های تاریخی استان به لحاظ برخورداری از آثار معماری، فرهنگی و معنوی است.

معاون میراث فرهنگی استان قدمت این خانه تارخی را مربوط به دوره قاجار عنوان کرد و بیان داشت: این بنا در سال 1283 هـ .ق ساخته شده و تا قبل از آغاز تملک و مرمت، خرابه های وسیعی به آن وارد آمده بود.

وی اضافه کرد: این بنا مجموعه‌ ای از چهار خانه تاریخی است که در کنار هم و با ارتباطی حائز اهمیت یک ترکیب مسکونی کامل را فراهم آورده و به علت سبک معماری سنتی استفاده از هنر مقرس و مشبک کاری در ارسی ها دارای ارزش هنری است.

ندایی با بیان اینکه مرمت خانه تاریخی صادقی از سال 85 آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در تالار اصلی این عمارت و بر بالای طاقنماها و تاقچه ها مقرنسهای گچی بسیار زیبایی دیده می شود و در ازاره دیوارهای جانبی نیز یک کتیبه زیبا با خط نستعلیق (آیة الکرسی) نقش بسته است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 120 میلیارد ریالی این سازمان در بخش عمرانی طی سال گذشته یادآور شد: از مجموع این اعتبار، 75 میلیارد ریال برای اجرای 32 پروژه مرمت و 12 پروژه گردشگری شهرستان اردبیل هزینه شده است.

این مسئول از کسب رتبه اول معاونت صنایع دستی اردبیل در سطح کشور و نیز سازمان میراث فرهنگی استان در جذب اعتبارات عمرانی خبر داد و عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز تنها در بخش گردشگری 12 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

خانه حاج میرزا ابراهیم صادقی در کوچه "سرتیپ آباد" در محله "اوچ دکان" که جز بافتهای ارزشمند و تاریخی ‌اردبیل محسوب می شود، واقع شده است.