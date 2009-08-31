محمد بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: در دور اول سفر هیئت دولت به استان مقرر شد بدهیهای دستگاههای دولتی به شهرداریهای استان پرداخت شود اما این مصوبه در خصوص شهرداری یاسوج هنوز اجرا نشده است.

وی بیان کرد: مطالبات شهرداری یاسوج از ادارات دولتی و دستگاه های اجرایی استان نزدیک به 20میلیارد تومان است که متاسفانه برخی از دستگاهها در پرداخت آن کوتاهی می کنند.

بهرامی افزود: گاهی پرداختهای جزئی از سوی برخی از دستگاهها صورت گرفته اما عمده مطالبات مانده و برخی ادارات همکاری مطلوبی با مجموعه شهرداری از خود نشان نداده اند.

وی اظهار داشت: با وصول این میزان بدهی کار خدمات رسانی به مردم شتاب بیشتری خواهد گرفت و وضعیت شهر بهبود خواهد یافت .

شهردار یاسوج یادآور شد: در دور دوم سفر هیئت دولت نیز برای بیان مشکلات ارتباط مستقیم با رئیس جمهور نداشتیم و مشکلات شهرداری باید از طریق استاندار وقت ارسال می شد که نشد.

منابع شهرداری یاسوج متناسب با نیازهای مردم نیست

بهرامی تصریح کرد: خواسته های شهروندان در زمینه های مختلف نامحدود است و منابع ما متناسب با نیازهای مردم نیست.

وی عنوان کرد: سرانه هر شهروند یاسوجی از بودجه شهرداری به منظور ارایه خدمات شهری به آنها یک میلیون و 660 هزار ریال است و به ازای هر نفر 300 هزار ریال به منظور نگهداری مطلوب شهر هزینه می شود .

بهرامی بیان داشت: درآمد شهرداریها از طریق مردم است اما در این استان به دلیل ضعف بنیه مالی مردم، شهرداریها درآمدی کمتری دارند.

شهردار یاسوج گفت: سهم شهرداری یاسوج از اعتبارات عمران شهری در مقایسه یا سایر شهرهای هم سطح در کشور نیز ناچیز است.

وی افزود: سالانه دو میلیارد تومان به عنوان عمران شهری از طریق اعتبارات دولتی به این شهرداری کمک می شود این در حالی است که این اعتبار در سایر مراکز استانها حداقل پنج میلیارد تومان است.

وی عنوان کرد: میزان اعتباری که دولت به شهرداری یاسوج اختصاص داده 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و به 20 میلیارد ریال رسیده است که البته این موضوع مختص شهر یاسوج نیست و به تمام شهرهای کشور مربوط می شود .

بهرامی افزود: با توجه به جوان بودن و نیازمندیهای بیشتر شهر یاسوج و مشکلات بیشتر این شهر و ضعف بنیه مالی این شهرداری، امیدواریم کمکها بیشتر شود .

وی تصریح کرد: شهر یاسوج متعلق به همه مردم استان است و رشد و پیشرفت یا عدم رشد و پیشرفت این شهر بر کل استان تاثیر می گذارد.

شهردار یاسوج اظهار داشت: یک شهر خوب زمینه مناسبی را برای جذب سرمایه گذار، جذب گردشگر و رشد آموزش عالی، رشد سلامت و افزایش درآمد و رفاه مردم ایجاد می کند.