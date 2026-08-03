رشد ۸۰ درصدی بودجه دانشگاه یاسوج؛ گام بلند برای توسعه علمی و زیرساختی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوریپور ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه یاسوج به عنوان دانشگاه مادر استان از آرامش و ثبات ویژهای برخوردار است که این شرایط حاصل تلاش برای حفظ فضای دانشگاه با رویکرد علمی، آکادمیک و به دور از حاشیه است.
وی با تشریح عملکرد مالی دانشگاه افزود: در سال گذشته علاوه بر پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات و بدهیهای سنوات گذشته، تلاش شد بدهی جدیدی برای دانشگاه ایجاد نشود و سایر تعهدات مالی نیز با برنامهریزی و تقسیط مدیریت شود.
رئیس دانشگاه یاسوج تصریح کرد: پرداخت تمام مطالبات کارکنان، کمکهزینه سفر تابستانی و بیمه تکمیلی از جمله اقدامات انجام شده در حوزه مالی بوده است.
نوریپور با اشاره به رشد قابل توجه بودجه دانشگاه یاسوج گفت: نماینده وزارت علوم در نشست هیئت امنا اعلام کرد متوسط رشد بودجه دانشگاهها حدود ۱۸ درصد بوده، اما بودجه دانشگاه یاسوج با رشد ۸۰ درصدی مواجه شده که این میزان افزایش، یک رکورد تاریخی در سابقه این دانشگاه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت اعتباری دانشگاه آثار بلندمدتی خواهد داشت، افزود: ارتقای پایه بودجهای دانشگاه از اقداماتی است که برای سالهای آینده نیز باقی خواهد ماند، هرچند امسال به دلیل شرایط خاص کشور و محدودیتهای ناشی از جنگ، تخصیص اعتبارات با چالشهایی همراه است.
رئیس دانشگاه یاسوج با بیان اینکه در حوزه مالی ۳۱ میلیارد تومان از بدهیهای سنوات گذشته پرداخت و ۲۵ میلیارد تومان دیگر نیز تقسیط شد، ادامه داد: همچنین اعتبار بخش تعمیرات با رشد ۳۰۰ درصدی از ۱۸ میلیارد تومان به ۴۸ میلیارد تومان افزایش یافت و بودجه عمرانی دانشگاه نیز از ۲۹.۵ میلیارد تومان به ۶۹ میلیارد تومان رسید.
نوریپور در ادامه به اقدامات حوزه پژوهش اشاره کرد و گفت: گرنت اعضای هیئت علمی و مشوقهای مقالات علمی افزایش یافته و دانشگاه یاسوج در رتبهبندی هفته پژوهش کشور نیز در جایگاه چهارم تا ششم قرار گرفته است.
وی توسعه رشتههای تحصیلی را از دیگر برنامههای دانشگاه عنوان کرد و افزود: رشتههای دکترای علوم جنگل، دکترای حشرهشناسی، کارشناسی ارشد ایرانشناسی و کارشناسی علوم تربیتی در دانشگاه راهاندازی شده است.
رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به فعالیتهای فرهنگی دانشگاه اظهار کرد: با وجود محدودیتها، اعزام دانشجویان به پیادهروی اربعین انجام شد و در مناسبتهای مختلف نیز برنامههای فرهنگی برگزار شده است. همچنین موکبهای دانشگاه در خیابان جمهوری فعالیت دارند.
نوریپور با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه رفاهی و زیرساختی گفت: تجهیز و بازسازی خوابگاهها و اماکن ورزشی در دستور کار قرار گرفته و تلاش کردهایم در هیچ حوزهای عملکرد دانشگاه پسرونده نباشد و همواره یک گام رو به جلو برداریم.
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