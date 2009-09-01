به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه تافتس و دانشگاه ایلینویز با استفاده از ابریشم به این پلیمر زیستی دست یافتند. این پلیمر ابریشمی، سازگارپذیر و تجدیدپذیر زیستی است.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "این پلیمر در پزشکی زیستی کاربردهای بسیاری دارد. برای مثال بسیاری از هدایت کننده های امواج باید مستقیما با سلولها و بافتهای زنده تداخل کنند و به همین دلیل باید سازگار پذیرزیستی و تجدیدپذیرباشند. استفاده از یک پلیمر سازگار و تجدیدپذیر زیستی مثل ابریشم، فرصتهای جدیدی را برای ایجاد حسگرهای با امکان انتقال نور به داخل بافتهای زنده فراهم می کند. از این میان می توان به نظارت مستقیم گلوکز، تشخیص حضور ویروس و یا نشانگرهای آلزایمز اشاره کرد. "

براساس گزارش EurekAlert، این پلیمر می تواند نور را جابجا کند و به عنوان یک فیبر نوری مورد استفاده قرار گیرد.