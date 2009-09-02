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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

اداره تعاون استان مرکزی دو میلیون و 406 هزار دلار کالا صادر کرد

اداره تعاون استان مرکزی دو میلیون و 406 هزار دلار کالا صادر کرد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان مرکزی گفت: از هفته تعاون پارسال تاکنون، شرکتهای تعاونی این استان دو میلیون و 406 هزار دلار کالا به خارج از کشور صادر کرده اند.

محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، بیشترین صادرات این شرکتهای تعاونی را به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه عنوان کرد و افزود: اقلام صادراتی شرکتهای تعاونی این استان سنگ سفید تراورتن، حبوبات و ادویه جات، عایقهای رطوبتی، فرش دستباف، کشمش، سنگ کوپ تراورتن قرمز، مواد نفتی و پتروشیمی است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز شرکتهای تعاونی این استان، یک میلیون و 59 هزار دلار کالا به خارج از کشور صادر کرده اند.

وی در بخش دیگر با تشریح عملکرد بانک توسعه تعاون (صندوق تعاون) اظهار داشت: این صندوق طی چهار ماه اول امسال، 45 میلیارد و 339 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان خود در بخشهای تولیدی، صنوف، مسکن، مصرف و خدمات اعطا کرده است.

مظفری بیان کرد: در هفته تعاون امسال، 14 شرکت تعاونی این استان در گرایشهای مختلف به عنوان تعاونی های برتر استان و یک شرکت تعاونی به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شده که این تعاونی ها توسط مسئولان استانی و کشوری تقدیر می شوند.

کد مطلب 940702

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