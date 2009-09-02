اداره تعاون استان مرکزی دو میلیون و 406 هزار دلار کالا صادر کرد

محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، بیشترین صادرات این شرکتهای تعاونی را به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه عنوان کرد و افزود: اقلام صادراتی شرکتهای تعاونی این استان سنگ سفید تراورتن، حبوبات و ادویه جات، عایقهای رطوبتی، فرش دستباف، کشمش، سنگ کوپ تراورتن قرمز، مواد نفتی و پتروشیمی است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز شرکتهای تعاونی این استان، یک میلیون و 59 هزار دلار کالا به خارج از کشور صادر کرده اند.

وی در بخش دیگر با تشریح عملکرد بانک توسعه تعاون (صندوق تعاون) اظهار داشت: این صندوق طی چهار ماه اول امسال، 45 میلیارد و 339 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان خود در بخشهای تولیدی، صنوف، مسکن، مصرف و خدمات اعطا کرده است.

مظفری بیان کرد: در هفته تعاون امسال، 14 شرکت تعاونی این استان در گرایشهای مختلف به عنوان تعاونی های برتر استان و یک شرکت تعاونی به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شده که این تعاونی ها توسط مسئولان استانی و کشوری تقدیر می شوند.