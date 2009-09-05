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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۴۳

مظاهری خبر داد:

دومین جشنواره ملی آفرینش برگزار می‌شود

دومین جشنواره ملی آفرینش برگزار می‌شود

تدوین آیین نامه اجرایی جشنواره آفرینش و تشکیل دبیرخانه دائمی آن در نشست مشترکی که با حضور معاون فرهنگی دانشگاه آزاد، مدیران و مشاوران حوزه معاونت فرهنگی و شورای فرهنگی واحد اسلامشهر برگزار شد مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی مظاهری در نشست معاون فرهنگی دانشگاه ضمن تشکر از اقدامات در حال انجام برای برگزاری مطلوب جشنواره آفرینش گفت: هنر یکی از بهترین راهکارهای فرهنگ سازی، اشاعه و تکامل فرهنگ خودی است.

وی افزود: معاونت فرهنگی با اصل قرار دادن راهبرد هدایت حمایت و نظارت به دنبال گسترش فعالیتهای کیفی فرهنگی است و اساس آن را تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مناطق و واحدهای دانشگاهی می داند.

در همین راستا دبیرخانه دائمی مشروطیت در واحد تبریز، دبیرخانه دائمی دانشگاه و دفاع مقدس در واحد مشهد و دبیرخانه دائمی شهروند مسئول در منطقه چهار ایجاد شده که با برگزاری همایشهای پژوهش محور و تخصصی منشا خدمات ارزنده فرهنگی علمی بوده اند.

معاون فرهنگی دانشگاه ضمن یادآوری لزوم، گسترش نقد و انتقاد منصفانه در ابعاد هنری - فرهنگی گفت: در مباحث ما جای نقد خالی است البته نقد عالمانه ای که منجر به جدل و تخریب نشود.

مظاهری تاکید بر انتقال مفاهیم متعالی غنی اسلامی و بکارگیری ابزار هنر در حوزه های مختلف را ضروری دانست و در این راستا به ضرورت رجوع و تدبر در آثار برخی از بزرگان هنر دینی مثل شهید دکتر مطهری و شهید دکتر بهشتی اشاره کرد.

وی همچنین برنامه ریزی و هدفمندی در برگزاری این جشنواره را مهم خواند و گفت: با تداوم فعالیتهای ثمربخش در حوزه هنر دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مرجعی برای اساتید و فرهیختگان بدل خواهد شد.

کد مطلب 942046

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