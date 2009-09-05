به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی مظاهری در نشست معاون فرهنگی دانشگاه ضمن تشکر از اقدامات در حال انجام برای برگزاری مطلوب جشنواره آفرینش گفت: هنر یکی از بهترین راهکارهای فرهنگ سازی، اشاعه و تکامل فرهنگ خودی است.

وی افزود: معاونت فرهنگی با اصل قرار دادن راهبرد هدایت حمایت و نظارت به دنبال گسترش فعالیتهای کیفی فرهنگی است و اساس آن را تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مناطق و واحدهای دانشگاهی می داند.

در همین راستا دبیرخانه دائمی مشروطیت در واحد تبریز، دبیرخانه دائمی دانشگاه و دفاع مقدس در واحد مشهد و دبیرخانه دائمی شهروند مسئول در منطقه چهار ایجاد شده که با برگزاری همایشهای پژوهش محور و تخصصی منشا خدمات ارزنده فرهنگی علمی بوده اند.

معاون فرهنگی دانشگاه ضمن یادآوری لزوم، گسترش نقد و انتقاد منصفانه در ابعاد هنری - فرهنگی گفت: در مباحث ما جای نقد خالی است البته نقد عالمانه ای که منجر به جدل و تخریب نشود.

مظاهری تاکید بر انتقال مفاهیم متعالی غنی اسلامی و بکارگیری ابزار هنر در حوزه های مختلف را ضروری دانست و در این راستا به ضرورت رجوع و تدبر در آثار برخی از بزرگان هنر دینی مثل شهید دکتر مطهری و شهید دکتر بهشتی اشاره کرد.

وی همچنین برنامه ریزی و هدفمندی در برگزاری این جشنواره را مهم خواند و گفت: با تداوم فعالیتهای ثمربخش در حوزه هنر دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مرجعی برای اساتید و فرهیختگان بدل خواهد شد.