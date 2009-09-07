ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در دشت آزادگان ضروری است

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در دشت آزادگان عنوان کرد: این شهرستان از نظر کشاورزی از استعداد بسیار بالایی برخوردار است و بر همین اساس ایجاد صنایع تبدیلی در این بخش با هدف کاهش نرخ بیکاری در دشت آزادگان و دیگر شهرهای استان لازم است.



وی با تاکید بر توسعه شبکه های زهکشی در زمین های کشاورزی هورالعظیم گفت: این کار کمک قابل توجهی برای توسعه کشاورزی در استان و دشت آزادگان را در پی خواهد داشت.

استاندار خوزستان افزود: صادرات محصولات کشاورزی، توجه به جذب توریست و فعالیت میدان نفتی آزادگان به تدریج موجب اشتغالزایی قابل توجهی در سطح شهرستان می شود.

حجازی فعالیت بازارچه تجاری چزابه به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در استان و شهرستان دشت آزادگان را از نظر اقتصادی مهم ارزیابی کرد و گفت: در هفته گذشته 12 طرح اشتغالزایی از شهر هویزه و 54 طرح از شهر دشت آزادگان مورد بررسی قرار گرفت.



استاندار خوزستان از متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاههای اشتغالزایی خواست تا به صورت جدی طرح های خود را برای دریافت وام پیگیری کنند و اذعان داشت: همکاری بانک ها و دستگاههای مربوطه با متقاضیان در قالب دستور العمل های ابلاغی ضروری است.