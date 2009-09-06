عملیات اجرایی ساخت پتروشیمی دهلران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر مجتمع پتروشیمی دهلران یکی از بزرگترین مجتمع های استانی تولید اتیلن و پلی اتیلن کشور است که با بهره‌برداری از این طرح سالانه بیش از یک میلیون و 400 هزار تن محصول تولید و به بازارهای داخلی و خارج عرضه می شود.

خوراک این مجتمع پتروشیمی از پالایشگاه گاز دهلران تامین خواهد شد که از اسفند ماه سال گذشته تاکنون تمام مجوزهای لازم برای واگذاری زمین، آب و برق دوران ساختمان و نصب، تامین آب دوران بهره‌برداری، پروانه تاسیس و بهره برداری آن اخذ شده است.

هم اکنون فعالیتهای مقدماتی این طرح، از جمله تهیه گزارشات اثرات زیست محیطی، تهیه نقشه های توپوگرافی، انتخاب مشاور خدامات مهندسی و تهیه نقشه جانمایی سایت و آماده سازی زمین، تامین آب و برق انجام شده و سایت مجتمع آماده شروع عملیات اجرائی شده است.‌

همچنین فعالیتهای مقدماتی ساخت پتروشیمی دهلران از محل سرمایه گذاری 10 درصد دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و با نظر مساعد مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تسریع عملیات اجرائی انجام شده و 90 درصد سرمایه دیگر آن توسط بخش خصوصی تامین خواهد شد.

وجود خوراک در نزدیکی محل اجرای طرح، معافیت گمرکی، نرخ بالای بازگشت سرمایه و معافیتهایی که به طرحهای در مناطق کمتر توسعه یافته تعلق می گیرد از مهمترین مزیت های احداث پتروشیمی دهلران است.

این طرح پتروشیمی از مصوبات دولت است که در زمینی به مساحت 200 هکتار و با احداث 4 واحد بزرگ استحصال اتان، الفین، پلی اتیلن سنگین و سبک خطی و پلی اتیلن سنگین و واحدهای off site و سرویسهای جانبی در مدت زمان 4 سال اجرایی خواهد شد.