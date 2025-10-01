بررسی مشکلات پتروشیمی گچساران با حضور بازرس دادستان کل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بازرس ویژه دادستان کل کشور به منظور بررسی مشکلات پتروشیمی گچساران از قسمت های مختلف این واحد تولیدی بازدید کرد.

نجفی در نشستی با رئیس این کارخانه و تعدادی از کارکنان آن در سخنانی گفت: مشکلات زیادی در این مجموعه تولیدی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: در صورت وجود موانع پیش روی تولید پتروشیمی گچساران در کمیته ی مقررات زدایی در ستاد تسهیل بررسی می شود و مصوبات این کمیته بالاتر از قانون است.

نماینده ویژه دادستان کل کشور ظهار کرد: حفظ سرمایه انسانی و سرمایه ملی در چنین مجموعه های لازم و شایسته است.

خسارت به پتروشیمی به علت قطعی برق مبتنی بر مستندات باشد

وی با اشاره به قطع برق و وارد شدن خسارات به مجموعه های تولیدی، ابراز داشت: قطع برق باید مستند به مصوبه شورای تأمین استان باشد چنانچه در خصوص قطع برق خساراتی به این مجموعه و یا مجموعه‌های مشابه وارد شود قابل مطالبه است.

دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد هم به ورود دادستان مرکز استان به مشکل کارخانه پتروشیمی گچساران گفت: مشکل اصلی پتروشیمی گچساران با وجود تولید محصول، فاقد پروانه بهره‌برداری بود که این منجر به این می‌شد که محصولات آن نتوانند در سامانه جامع تجارت ثبت شوند و از نظر قانونی، تولید آن به منزله «قاچاق» محسوب می‌شد.

سید وحید موسویان افزود: از پیامدهای نداشتن صدور پروانه می توان به فروش نرسیدن محصولات و خطر ورشکستگی شرکت، بدهی سنگین بانکی حدود ۲۷ همت، احتمال اعتراضات و اعتصابات کارگری با ۱۲۵۰ نفر پرسنل مستقیم، از دست رفتن منابع مالی کشور هر ماه بین ۱۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

وی گفت: در خبری نیز درباره «فلر شدن» یا سوزاندن محصولات به ارزش دو هزار میلیارد تومان دو همت منتشر شده بود که باعث تعجب و رسیدگی قضایی شد.

مدعی العموم مرکز استان در خصوص علت صادر نشدن پروانه این پتروشیمی هم بیان کرد: اداره کل محیط زیست به دلیل رعایت نشدن کامل موازین زیست‌محیطی از صدور پروانه خودداری کرده بود که تنها ۲ آیتم از ۲۲ آیتم باقی مانده بود برخی از این آیتم‌ها به دلیل مشکلاتی مانند تحریم‌ها و عدم امکان واردات قطعات از خارج شده بودند.

صدور پروانه پتروشیمی در ۷ روز

وی گفت: اقدامات دادستانی با رعایت مسائل قانونی و زیست‌محیطی و با تشکیل جلسات فوری و کارشناسی با مدیرعامل پتروشیمی و نهادهای مربوطه واخذ تعهد کتبی از مدیرعامل برای رفع کامل مشکلات زیست‌محیطی ظرف یک سال و صدور مصوبه ی فوری مبنی بر اینکه اداره صنعت، معدن و تجارت مؤظف شد ظرف ۱۰ روز پس از دریافت پاسخ مثبت محیط زیست، پروانه بهره‌برداری را صادر کند.

موسویان افزود: این پروانه در نهایت ظرف ۷ روز صادر شد.

موسویان در ادامه به پیگیری برای انتقال کارت بازرگانی شرکت از تهران به یاسوج تا منافع مالی و صادراتی آن به استان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج برسد و تراز صادراتی استان بهبود یابد، خبر داد.

حساب های مالی پتروشیمی گچساران به استان منتقل شدند

دادستان مرکز استان با بیان اینکه حساب های بانکی این شرکت در استان نبودند، گفت: با توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت و لزوم افتتاح حساب در استان و تزریق منابع به بانک‌های محلی برای کمک به وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج، امداد، به نفع مردم منطقه می باشد، با پیگیری این حساب ها به استان منتقل شدند.

وی بر پیگیری برای ترخیص تجهیزات معطل‌مانده این شرکت در گمرک البرز خبر داد.

دادستان مرکز استان ترخصص نتایج و دستاوردهای پیگیری دادستان مرکز استان ابراز داشت: پروانه بهره‌برداری صادر شد و تولید وارد چرخه قانونی شد و از ورشکستگی شرکت و بحران‌های اجتماعی بعدی جلوگیری شد، همچنین زمینه برای شفافیت مالی و پاسخگویی بیشتر شرکت فراهم و توجه به منافع مردم منطقه و محیط زیست در کنار توسعه اقتصادی مد نظر قرار گرفت.

پتروشیمی گچساران ایرانی ترین الفین کشور

رئیس کارخانه پتروشی گچساران هم گفت: این پتروشیمی ایرانی‌ترین الفین کشور است زیرا این مجموعه بدون حتی یک نفر خارجی ساخته و شروع به تولید کرده است.

سیاهپور افزود: در مرحله بهره‌برداری ۱۳۰۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند.

وی در خصوص فروش محصول افزود: مشکل اساسی ما تزریق مواد اولیه به پتروشیمی است هم اکنون تنها با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنیم.

مدیرعامل پتروشیمی گچساران افزود: پتروشیمی‌های امیرکبیر و اروند، مهم‌ترین مصرف کننده ی خوراک این پتروشیمی هستند. پتروشیمی تبریز و بندر امام خمینی نیز در موارد بعدی هستند.

وی بیان کرد: با راه‌اندازی صنایع پلیمر گچساران، به حداکثر توان تولیدی خود دست خواهیم یافت.

گفتنی است پتروشیمی گچساران به عنوان ایرانی‌ترین الفین کشور شناخته می‌شود که پس از گذشت ۱۹ سال از آغاز طرح، در دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید. این مجتمع یک حلقهٔ کلیدی در زنجیرهٔ ارزش صنعت پتروشیمی است.