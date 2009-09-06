به گزارش خبرگزاری مهر، چنانچه کاملا سالم هستید و باید در اماکن شلوغ و پرازدحام تردد کنید و یا اگر بیمار هستید و احتمال می‌دهید ممکن است با فرد سالمی نظیر اعضای خانواده تماس داشته باشید و همچنین با فردی زندگی می‌کنید که بیمار است هرچند بیماری در مراحل اولیه و شما به ناچار باید بیرون از منزل رفت و آمد داشته باشید استفاده از یک ماسک به شما توصیه می‌شود.

اما اگر فرد سالمی هستید که باید از یک بیمار پرستاری کنید می‌توانید از یک ماسک که ضخامت بیشتر و فیلتر قوی‌تری دارد استفاده کنید. البته به خاطر داشته باشید ماسک هرگز نمی‌تواند جایگزین مراقبت‌های اولیه برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا شود.

چون ماسک ها تنها به عنوان وسیله‌ای پیشگیری کننده استفاده می‌شود انتخاب صحیح نوع ماسک متناسب با شرایط محیط بسیار مهم است.

ماسک تک لایه یک‌بار مصرف

این ماسک‌ها از الیاف بافته نشده تشکیل شده که با منافذ ریز در الیاف مانع ورود ذرات به آئروسل می‌شود و چنانچه افراد سابقه آلرژی را به الیاف نبافته دارند باید از استفاده از آن خودداری کنند. حداکثر مدت استفاده این نوع از ماسک‌ها دو ساعت است.

ماسک دو لایه یک‌بار مصرف

از دیگر انواع ماسک‌های مورد تایید وزارت بهداشت ماسک دو لایه یک بار مصرف است که با وجود منافذ ریز در الیافت نبافته و طرز قرار گرفتن منافذ در دو لایه ماسک به صورت متقاطع مانع ورود ذرات به آئروسل‌ها می‌شود و دراستفاده مداوم به علت جذب رطوبت موجود در تنفس، کارآیی خود را از دست می‌دهد. حداکثر مدت استفاده این ماسک‌ها هم دو ساعت است.

ماسک سه لایه یک ‌بار مصرف

این ماسک هم با منافذ ریز در الیاف نبافته و طرز قرار گرفتن منافذ در سه لایه ماسک به صورت متقاطع مانع ورود ذرات به آئروسل می شود. افراد مبتلا به آلرژی به الیاف نبافته باید از استفاده از آن خودداری کنند و حداکثر زمان استفاده از آن دو ساعت ذکر شده است.

ماسک چندلایه کربن دار یک ‌بار مصرف

این نوع از ماسک‌ها با وجود منافذ ریز در الیاف نبافته و وجود کربن تا 8/98 درصد در فیلتراسیون باکتری موثر است. در این دسته از ماسک‌ها به علت عدم فیکس کامل روی بینی و صورت و به دلیل ساختار ماسک‌ها امکان نفوذ ذرات به آئروسل‌ها از اطراف ماسک وجود دارد. حداکثر طول زمان استفاده هم کمتر از 5/4 ساعت است.

ماسک کاسه‌ای یک بار مصرف

ماسک‌های کاسه‌ای یک‌بار مصرف هم با وجود یک لایه فلز نرم، قابلیت فیکس شدن روی بینی را داشته و به علت منافذ ریز در الیاف نبافته مانع ورود ذرات به آئروسل‌ها می‌شود. حداکثر مدت زمان استفاده از آن دو ساعت ذکر شده است.

ماسک کاسه‌ای N95 بدون فیلتر

این نوع ماسک هم با وجود یک لایه فلز نرم قابلیت فیکس شدن روی بینی را دارد و همچنین قابلیت فیلتراسیون حداقل 95 درصد پارتیکل‌ها را نیز دارد. دمای مناسب نگهداری ماسک ‌ها از 5 تا 38 درجه سانتیگراد و در رطوب محیطی کمتر از 70 درصد است که حداکثر مدت زمان استفاده 5/4 تا 6 ساعت است.

ماسک کاسه‌ای N95 فیلتردار

با چند لایه از جنس پروپیلن و یا پلی استر همراه با دریچه فیلتر با وجود یک لایه فلز نرم قابلیت فیکس شدن روی بینی، قابلیت فیلتراسیون حداقل 95 درصد پارتیکل‌ها را دارد. با وجود دریچه باعث تنفس آسان کاربر و مانع افزایش فشار تنفس می‌شود دمای مناسب نگهداری ماسک ‌ها از 5 تا 38 درجه سانتی گراد و در رطوبت محیطی کمتر از70 است.

متقاضیان استفاده از انواع ماسک ‌ها می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت‌های وارد کننده و قیمت برای مصرف کننده به پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی www.imed.ir مراجعه کنند.