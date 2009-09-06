تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور رتبه بندی فرهنگی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رنجبران در نشست عملکرد متصدیان فرهنگی دانشگاهها در پایان دوره چهارساله وزارتخانه های علوم و بهداشت، با بیان این مطلب افزود: شاخص های رتبه بندی در دانشگاه ها به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.

وی اظهار داشت: در دسته بندی عمومی تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی، پزشکی، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و علمی کاربردی ارزیابی می شوند و در شاخه اختصاصی بر حضوری یا غیر حضوری، پزشکی یا غیر پزشکی و غیره تاکید می شود.

رنجبران یادآور شد: بخشی از این رتبه بندی دانشگاهها به تیپ های گوناگون از نظر علمی و آموزشی ارتباط دارد و در این رتبه بندی دانشگاه ها خود را در جغرافیای فرهنگی می بینند که دچار سرخوردگی نشوند.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، تجمیع دانشگاه ها را در سامانه های مشترک ضروری دانست و گفت: در نگاه و بررسی شاخصها نهاد گروه های معارف، اساتید و پژوهشها از حیث فرهنگی بررسی می شوند.

نشست پایانی دوره چهار ساله وزارتخانه های علوم و بهداشت، با حضور معاونین، مدیران کل فرهنگی موسسات آموزش عالی کشور و مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با حضور محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگی وزارت علوم و دکتر عصمت باروتی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت برگزار شد. در این نشست گزارشی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاه ها و کتب و مقالات تدوین شده در این مدت، ارائه شد.