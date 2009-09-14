برگزاری گرانترین جایزه ادبی در بریتانیا و ایرلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، در این جایزه که بزرگترین جایزه بریتانیا و ایرلند محسوب می‌شود نویسندگانی که پیش از این کاری از آنها منتشر شده در کنار نوقلمها به رقابت خواهند پرداخت.



کشف و انتشار داستانهای نسبتاً ناشناخته یکی از اهداف این جایزه اعلام شده‌‌است. داوطلبان این مسابقه باید داستانی با حداکثر 7 هزار کلمه برای این مسابقه ارسال کنند.



علاوه بر اینکه برنده این جایزه مبلغ 25 هزار پوند را از آن خود خواهد کرد 5 جایزه 500 پوندی نیز از آن مقامهای بعدی خواهد شد.



تصمیم به برپایی این جایزه ادبی به دنبال کامیابیهای مرتب داستانهای کوتاه چاپ شده ساندی تایمز از سوی این نشریه اتخاذ شده ‌است که از آن جمله می‌توان به داستانهای نویسندگانی چون جولیان بارنز، زو هلر، هیلاری مانتل (که با رمان تالار گرگ در جایزه من بوکر خوش درخشید) اشاره کرد.



سردبیر ساندی تایمز در همین زمینه عنوان کرد: داستان کوتاههای هفتگی ما یک موفقیت بزرگ برای کشف استعدادهای درخشان است.



نویسندگانی که به تازگی به این جایزه ادبی پیوسته‌اند عبارتند از آرویند ادیگا (که جایزه من بوکر سال گذشته را به خاطر رمان "ببر سفید" از آن خود کرد) و نویسندگان معروفی مانند آلیس مونرو و هلن سیمپسون که درژانر داستان کوتاه متخصص‌ هستند.