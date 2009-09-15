انتخاب نشریات برتر از دید مخاطبان در نهمین جشنواره مطبوعات کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از اعضای دختر و پسر مراکز فرهنگی هنری کانون در شهر تهران در کنار داوران متخصص به بررسی نشریات کودک و نوجوان خواهند پرداخت و مطبوعات برتر از نگاه آنان معرفی خواهد شد.



دبیر جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان طی حکمی عباس قدیرمحسنی، نویسنده و روزنامه‌نگار را به عنوان دبیر داوران کودک و نوجوان این جشنواره معرفی کرد.



قرار است در جشنواره‌های بعدی، کودکان و نوجوانان سراسر کشور در این داوری مشارکت کنند.



نهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان از 16 تا 20 آذر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.



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