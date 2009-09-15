90 از 30 شهریور با اجرای فردوسی پور روی آنتن/ تلاش برای تغییرات مثبت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شش هفته از نهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر در غیاب برنامه 90 گذشته، قرار است این برنامه پرمخاطب از روز 30 شهریورماه طبق روال گذشته روی آنتن برود.

عادل فردوسی پور مثل 10 سال گذشته تهیه کننده و مجری این برنامه خواهد بود و قرار است با طراحی دکوری جدید این برنامه از ساعت 10:45 دقیقه روز 30 اردیبهشت ماه روی آنتن برود.

فردوسی پور تلاش کرده است در سری جدید برنامه 90 تغییراتی را در بررسی کارشناسی داوری و بخش های دیگر ایجاد کند.

بنا براعلام روابط عمومی شبکه سوم سیما، برنامه 90 طبق روال گذشته و شامل بخش های مختلف و متنوع روی آنتن خواهد رفت.

فردوسی پور در آخرین گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت در مورد احتمال حذف بخش هایی ازاین برنامه و خصوصا بخش " دوربین 90 " گفته بود: به هیچ عنوان دوربین 90 حذف نخواهد شد و ممکن است برخی آیتم ها در طول زمان دچار تغییرات شوند. اگر هم قرار باشد بخشی از برنامه حذف شود قطعا با نظر و صلاحدید خودم خواهد بود. در غیر اینصورت 90 با همان محتوا و بخش های گذشته به روی آنتن خواهد رفت. مطمئن باشید برنامه 90 شفاف تر و محکم تر از قبل روی آنتن خواهد رفت.