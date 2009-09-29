دو تیم بانوان گلستان در آستانه کناره گیری از لیگ برتر

مجید دزیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این باشگاه به دلیل نداشتن حامی و اسپانسر دیگر قادر به هدایت دو تیم لیگ برتری خود نیست و باید در این زمینه مسئولان امر حمایت کنند.

وی اظهار داشت: در صورت جذب حامی و اسپانسر قوی می توانیم نماینده شایسته ای از استان در رقابتهای لیگ برتر کشور باشیم.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال بانوان دارای اسپانسر بوده درحالیکه فوتبال بانوان سرخپوشان تنها تیمی بوده که فاقد اسپانسر است.

به گفته دزیانی، نداشتن اسپانسر درحالیست که این باشگاه در سالهای اخیر توانست بازیکنانی خوبی را تربیت و به ورزش کشور معرفی کند.

مدیرعامل باشگاه سرخپوشان گرگان بیان داشت: مسئولان استان باید به همه رشته ورزشی در استان توجه کنند و در این زمینه برنامه ریزی کنند.

وی نبود زمین مناسب را از جمله مشکلات فراروی این باشگاه دانست و گفت: این مشکل و نداشتن اسپانسر محدودیتهای فراروی را افزایش داده است.

وی عنوان کرد: این باشگاه در پنج رده مردان و بانوان در سطوح مختلف دارای مدرسه فوتبال و فوتسال بوده و به حمایت بیشتری نیاز دارد.

دزیانی با اشاره به مشکل فوتبال استان گفت: ضعف مدیریتی و نداشتن اسپانسر از جمله دغدغه ها بوده و باید مدیران استانی با تعامل مطلوب نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.