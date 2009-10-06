مارگارت اتوود در فهرست نهایی جایزه گیلر قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادا پرس، مارگارت اتوود، آنه میشلز و لیندا مک‌اینتیر، روزنامه‌نگار سی.بی.سی از میان لیست بلندبالایی که ماه گذشته منتشر شده بود، برای دریافت جایزه گیلر انتخاب شده‌اند.



جایزه 50 هزار دلاری گیلر که گرانترین جایزه ادبی کاناداست، 10 نوامبر در مراسم شامی که به همین مناسبت برپا خواهد شد، به یکی از کاندیداهای یاد شده اهدا خواهد شد.



اتوود برای رمان جدیدش "سال غرقاب"، مک اینتیر برای رمان جنجالی "اسقف انسان است" و میشلز برای "سردابه زمستان" شایسته قرار گرفتن در فهرست نهایی جایزه گیلر شناخته شده‌اند.



هیئت داوران امسال تشکیل شده است از نویسنده داستانهای کوتاه "راسل بانکس"، نویسنده انگلیسی "ویکتوریا جلدینینگ" و نویسنده کانادایی "آلیستر مک لوید".



گفتنی است، آلیس مونرو، نویسنده تحسین‌برانگیز کانادایی، یکی از نامزدهای برجسته این جایزه بود که با انصراف از این موقعیت، خواستار آن شد که پرتو معروفیت بر نویسندگان جوانتر تابانده شود.



مارگارت النور اتوود متولد 18 نوامبر 1939 کانادا، نویسنده، شاعر، منتقد ادبی و فعال سیاسی است. کتاب‌های "آدمکش کور" برنده جایزه بوکر سال 2000 و "اوریکس و کریک" از کتابهای معروف او هستند.



از آثار ا توود که تا کنون به فارسی ترجمه شده می‌توان به "سرگذشت ندیمه" و "اوریکس و کریک" با ترجمه سهیل سمی و "آدمکش کور" با برگردان شهین آسایش اشاره کرد.



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