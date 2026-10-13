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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

سناتور روس: لغو تحریم‌ روسیه به معنای شکست سیاست تحریم‌ است

سناتور روس: لغو تحریم‌ روسیه به معنای شکست سیاست تحریم‌ است

یک سناتور روس، لغو موقت تحریم‌های آمریکا علیه صادرات گازوئیل روسیه را غلبه واقعیت‌های اقتصادی بر سیاست تحریم ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یلنا پرمینوا» نایب‌رئیس کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه در مصاحبه با ریانووستی، توافق مسکو و واشنگتن درباره عرضه سوخت دیزل را نشانه برتری واقعیت‌های اقتصادی و امنیت انرژی بر سیاست تحریم دانست.

این مقام روس با اشاره به اینکه لغو تحریم گازوئیل روسیه، می‌تواند درآمدهای بیشتری را نصیب این کشور کند، افزود: گسترش صادرات فرآورده‌های نفتی، امکان کسب میلیاردها دلار درآمد اضافی را برای روسیه فراهم می‌کند؛ منابعی که می‌توانند برای سرمایه‌گذاری داخلی، نوسازی زیرساخت‌ها و حمایت از بنگاه‌های داخلی به کار گرفته شوند.

پرمینوا با انتقاد از رویکرد مقام‌های اروپایی اظهار داشت که توافق مسکو و واشنگتن بدون مشارکت بروکسل حاصل شده و با منافع مقام‌های اروپایی همخوانی ندارد.

وی گفت: نخبگان اروپایی طی سال‌های گذشته با اعمال بسته‌های تحریمی به صنایع خود آسیب زده و شهروندانشان را از دسترسی به منابع انرژی ارزان محروم کرده‌اند.

پرمینوا افزود: اروپایی‌ها اکنون با شگفتی شاهد هستند که بازیگران اصلی، بدون مشارکت آنها در حال شکل دادن به گفت‌وگویی عمل‌گرایانه و سودمند هستند. این موضوع درسی ژئوپلیتیکی و سخت برای اروپایی‌هایی است که باقی‌مانده حاکمیت اقتصادی خود را نیز از دست داده‌اند.

کد مطلب 6976383

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