به گزارش خبرگزاری مهر، «یلنا پرمینوا» نایب‌رئیس کمیته امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه در مصاحبه با ریانووستی، توافق مسکو و واشنگتن درباره عرضه سوخت دیزل را نشانه برتری واقعیت‌های اقتصادی و امنیت انرژی بر سیاست تحریم دانست.

این مقام روس با اشاره به اینکه لغو تحریم گازوئیل روسیه، می‌تواند درآمدهای بیشتری را نصیب این کشور کند، افزود: گسترش صادرات فرآورده‌های نفتی، امکان کسب میلیاردها دلار درآمد اضافی را برای روسیه فراهم می‌کند؛ منابعی که می‌توانند برای سرمایه‌گذاری داخلی، نوسازی زیرساخت‌ها و حمایت از بنگاه‌های داخلی به کار گرفته شوند.

پرمینوا با انتقاد از رویکرد مقام‌های اروپایی اظهار داشت که توافق مسکو و واشنگتن بدون مشارکت بروکسل حاصل شده و با منافع مقام‌های اروپایی همخوانی ندارد.

وی گفت: نخبگان اروپایی طی سال‌های گذشته با اعمال بسته‌های تحریمی به صنایع خود آسیب زده و شهروندانشان را از دسترسی به منابع انرژی ارزان محروم کرده‌اند.

پرمینوا افزود: اروپایی‌ها اکنون با شگفتی شاهد هستند که بازیگران اصلی، بدون مشارکت آنها در حال شکل دادن به گفت‌وگویی عمل‌گرایانه و سودمند هستند. این موضوع درسی ژئوپلیتیکی و سخت برای اروپایی‌هایی است که باقی‌مانده حاکمیت اقتصادی خود را نیز از دست داده‌اند.