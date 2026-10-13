همایش حقوق و ادبیات؛ بازخوانی شاهنامه و میراث ادبی ایران از دریچه تازه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسولی پژوهشگر ادبیات و حقوق‌دان و دبیر همایش بزرگ حقوق و ادبیات، با اشاره به برگزاری این رویداد در روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه، اظهار داشت: این همایش با حضور جمعی از پژوهشگران، حقوق‌دانان و علاقه‌مندان به ادبیات برگزار خواهد شد. بررسی مفاهیم حقوقی در شاهنامه فردوسی، گلستان سعدی و دیگر آثار کلاسیک فارسی، از محورهای اصلی این رویداد است.

وی با بیان اینکه میان ادبیات و دانش حقوق ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد، افزود: این ارتباط هم در مفاهیم و موضوعات بازتاب‌یافته در آثار ادبی و هم در نیاز دانش حقوق به زبانی دقیق، روشن و استوار قابل مشاهده است.

رسولی گفت: شاهنامه فردوسی را نمی‌توان صرفاً اثری حماسی دانست، این اثر، در کنار روایت‌های پهلوانی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای بررسی مفاهیمی همچون دادگری، عدالت، اخلاق‌مداری و مسئولیت اجتماعی دارد. توجه به این جنبه‌ها می‌تواند زمینه بازخوانی میراث ادبی ایران را از منظری کمتر بررسی‌شده فراهم کند.

دبیر همایش همچنین بر ظرفیت آثاری همچون گلستان سعدی و سیاست‌نامه خواجه نظام‌الملک برای مطالعه مفاهیم اجتماعی و حقوقی تأکید کرد و ادامه داد: بررسی این آثار می‌تواند به شناخت بهتر پیوند میان ادبیات، فرهنگ و اندیشه حقوقی در سنت فکری ایران کمک کند.

وی افزود: تاریخ حقوق در متون ادبی، واژگان حقوقی در شعر فارسی و بررسی مفاهیم حقوقی در آثار کلاسیک، از جمله موضوعاتی است که در این همایش مطرح خواهد شد. و امیداست این رویداد سرآغازی برای گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای و شکل‌گیری کارگروه تخصصی حقوق و ادبیات باشد.

دبیر همایش همچنین گفت: سخنرانی‌ها، مقاله‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در این رویداد قرار است گردآوری و در قالب کتاب منتشر شود تا زمینه تداوم پژوهش‌ها در این حوزه فراهم آید.