هیئت تجاری ایران به نیجریه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرگانی استان تهران، میزگرد تخصصی با هدف بررسی زمینه های همکاری اقتصادی ایران و نیجریه در محل سازمان بازرگانی استان تهران با حضور رئیس این سازمان ، سفیر نیجریه در ایران ، اتاق بازرگانی ، نماینده گمرک ، مدیر امور بین الملل خطوط اروپا و آفریقای شرکت کشتیرانی و تشکلها و شرکتهای بخش خصوصی برگزار شد.



سید علی موسوی رئیس سازمان استان تهران در این نشست گفت: طرح مشکلات و معضلات سرمایه گذاریهای مشترک و صادرات کالا به کشور نیجریه و ارائه راهکار جهت حل این معضلات ، همچنین فراهم کردن زمینه اعزام هیات تجاری استان تهران به کشور نیجریه در آبان ماه ازاهداف برگزاری این نشست است.

وی با بیان اینکه بنا داریم همکاریهای خود را با کشور نیجریه توسعه دهیم، افزود : سازمان بازرگانی استان تهران در نظر دارد به منظور توسعه روابط اقتصادی با نیجریه یک هیئت تجاری را در آبان ماه به این کشور اعزام کند.همچنین شرکت در نمایشگاه بین المللی بازرگانی نیجریه (لاتوس) در آبان ماه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از جمله برنامه های ویژه سال 88 جهت حمایت از صادرات غیرنفتی به این کشور است.

موسوی با بیان این که میزان صادرات به کشور نیجریه طی سال گذشته قریب به 14 میلیون دلار بوده است، خاطر نشان کرد : کربنات دی سدیم ، وازلین ، تایر، تیوپرادیاتور، کاشی ، سرامیک و مصنوعات پلاستیکی بیشترین کالاهای صادراتی به نیجریه بوده اند.

موسوی سپس در مورد بخشهای اولویت دار سرمایه گذاری در کشور نیجریه عنوان کرد : صنایع متالوژی ، کشاورزی ، پتروشیمی و مواد شیمیایی ، ساختمان سازی ، ذوب فلزات و ریخته گری ، تولید فلزات ،تولید دارو ، تولید پلاستیک و... از صنایع مهم برای سرمایه گذاری محسوب می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران مهم ترین اقلام وارداتی ایران از نیجریه را صمغ عربی ، مواد معدنی ، لوازم کامپیوتر و شیر آلات بهداشتی برشمرد و درباره اقلام غیر نفتی ایران به نیجریه عنوان کرد : کربنات دی سدیم ، وازلین ، تایر و تیوپ ، دستگاه های قالب گیری ، ماشین های خرد کردن سنگ معدن ، کاشی و سرامیک ، موم پرافین ، مصنوعات پلاستیکی ، ترانسفورهای الکتریکی و رادیاتور از جمله مهم ترین اقلام صادراتی ایران به نیجریه است.

موسوی در پایان افزود : سرمایه گذاری مشترک ایران و نیجریه در نفت و گاز ، امضای تفاهم نامه تجاری بین اتاق های ایران ونیجریه و توافقنامه ساخت 30هزار واحد مسکونی بین ایران و نیجریه از دستاورد های ارتباط با این کشور طی سالهای اخیر است.

برای حمایت از سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی آماده ایم

محمد ابوبکر سیکا سفیر نیجریه در ایران با اشاره به اینکه تاکنون سه کمیسیون مشترک بین ایران و نیجریه برگزار شده است ، عنوان کرد : نیجریه یکی از بازار های مهم آفریقاست و حجم واردات این کشور از اروپا ، امریکا ، آسیا و بعضی کشور های افریقایی بسیار بالاست.

سفیر نیجریه از پایین بودن سطح روابط ایران با این کشور اظهار ناخرسندی کرد و گفت : در جلسه ای که هفته گذشته با سفرای کشورهای هند ، ترکیه و افریقای جنوبی داشتم از آنها در خصوص سطح روابط اشان با ایران پرسیدم ؛ سفیر ترکیه حجم مبادلات خود با ایران را 14 میلیون دلار ، هند 16میلیارد دلار و آفریقا حجم مبادلات را 5 میلیون دلار عنوان کردند. برهمین اساس، برای من ناراحت کننده بود که چرا سطح روابط ما با کشور ایران پایین است.

وی با بیان اینکه شرکتهای بسیاری فرصت سرمایه گذاری در نیجریه را دارند تصریح کرد : با شرکت تراکتور سازی تبریز قراردادی برای خرید 8 هزار دستگاه تراکتور داشتیم اما به دلیل وجود مشکلاتی نظیر حمل و نقل و همچنین مشکلات مالی این امر انجام نشد که امیدوارم هر چه زود تر این مشکل برطرف شود.

سیکا در ادامه بخش انرژی را از مهم ترین بخشهای مستعد سرمایه گذاری دانست و افزود : نیجریه ظرفیت تولید 6 هزار مگابایت برق را دارد که این میزان با توجه به جمعیت بالای این کشور پاسخگوی نیاز های مردم نیجریه نیست. در واقع کشور نیجریه برای تامین انرژی لازم خود 10 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند ، بنابر این شرکتهای ایرانی در صورت تمایل به خوبی می توانند از این فرصت استفاده کرده و در این بخش سرمایه گذاری کنند.

سفیر نیجریه یکی از مشکلات موجود در انجام معاملات را مبادلات بانکی دانست و اظهار داشت : برای رفع این مشکل به بانک صادرات پیشنهاد داده ایم حسابی در بانک مرکزی نیجریه ایجاد کند چرا که انجام این کار باعث باز شدن مسیر فرصتهای تجاری برای هردو طرف می شود.