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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۴

حجت الاسلام دین پرور:

منتخب نهج البلاغه به سه زبان دنیا منتشر می شود

منتخب نهج البلاغه به سه زبان دنیا منتشر می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول بنیاد نهج البلاغه کشور گفت: به منظور آشنایی علاقمندان در سایر نقاط جهان با اندیشه های بزرگان دین اسلام منتخب ارزشمند نهج البلاغه به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی آماده انتشار است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام سید جمال الدین دین پرور که امروز در مراسم نماز جمعه قزوین حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: به منظور توسعه و ترویج کتب ارزشمند دینی و مذهبی و آشنایی علاقمندان در اقصی نقاط جهان با ائمه معصومین(ع) و بیانات ارزشمند آنان پس از یک سال کار مداوم منتخب نهج البلاغه در سه زبان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی جمع آوری و ترجمه شده و بزودی منتشر خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه این کتاب ارزشمند دینی که آموزه های بسیاری برای زندگی مردم دارد مهجور مانده و بنیاد هم بدلیل نداشتن اعتبارات دولتی حق مطلب را برای آشنایی گروه های مختلف مردم با این اثر ماندگار ادا نکرده است.

دین پرور یادآور شد: متاسفانه در گذشته به نهج البلاغه بی توجهی شده و حتی طرح حفظ کردن احادیث آن که در مدارس انجام می شد، متوقف شد.

مسئول بنیاد نهج البلاغه اظهار داشت: هر سال حدود دو میلیون دانش آموز با حفظ کردن نهج البلاغه در مسیر آشنایی بیشتر و ترویج احادیث و دستورات این کتاب  در جامعه بویژه مدارس حرکت می کردند که امیدواریم با توجه مسئولان آموزش و پرورش این حرکت ارزشمند مجددا احیا و تداوم یابد.

دین پرور تصریح کرد: با انتشار فصلنامه تخصصی نهج البلاغه که تاکنون 26 شماره آن منتشر شده مقالات تحقیقی و تازه های پژوهشی در خصوص نهج البلاغه در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

وی با اشاره به تربیت کارشناسان تخصصی با گرایش نهج البلاغه گفت: با همکاری حوزه علمیه قم جمعی از طلاب علاقمند انتخاب شده و با طی دوره چهار ساله تخصصی نهج البلاغه در این زمینه تربیت می شوند تا در برنامه های آینده برای نشر و گسترش فرهنگ نهج البلاغه و پیاده کردن برنامه ها مرتبط با بنیاد همکاری کنند.

کد مطلب 961370

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