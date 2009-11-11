قطب تولید بادام زمینی بی بهره از صنایع تبدیلی

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استان گیلان قطب اصلی تولید بادام زمینی در سطح کشور است و سالانه هشت هزار تن پیله تر بادام زمینی از دو هزار و 500 هکتار اراضی بادام کاری آستانه اشرفیه برداشت می شود و کشت این محصول سالانه حدود 50 میلیارد ریال درآمد عاید پنج هزار خانوار آستانه ای می کند.

نگاهی به روند تولید و فرآوری بادام زمینی نشان می دهد که این محصول نقش مهمی در کشاورزی استان گیلان دارد با مشکلات اساسی همچون سنتی بودن کاشت، ورود بادامهای قاچاق به بازار، نبود پوشش گیاهی مخصوص و کمبود صنایع تبدیلی روبرو است.

پایین بودن درجه مکانیزاسیون به خصوص در مراحل کاشت، داشت، برداشت و فرآوری، افزایش هزینه های تولید به ویژه هزینه های نیروی انسانی به واسطه کشت و کار سنتی، فراهم نبودن زمینه های متنوع بهره برداری اقتصادی از محصول بادام زمینی، نبود صنایع فرآوری و تکمیلی بادام زمینی، کوچک بودن قطعات تولیدی، عدم وجود مرکز تحقیقاتی بادام زمینی، نبود ارقام مناسب در منطقه، ورود بی رویه بادام زمینی بصورت قاچاق از دیگر کشورها، عدم پوشش بیمه ای ازعمده مشکلات این محصول مهم است که با رفع این مشکلات گشایشی در وضعیت اقتصادی کشاورزان محصول بادام زمینی ایجاد خواهد شد.

کارشناسان صنایع غذایی و کشاورزی معتقدند در صورت فرآوری این محصول می توان به کشت محصول رونق بیشتری داد و اراضی بیشتری را زیر کشت برد.

صنایع و کارخانه های تبدیلی محصولات کشاورزی و باغی می تواند در جهت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در این بخش بسیار موثر باشد و مسئولان باید در راستای تحقق این امر تلاش کنند.

یکی از کارشناسان امر کشاورزی در استان گیلان در این مورد معتقد است: بادام زمینی به عنوان یکی از تولیدات اصلی و مهم این استان باید مورد توجه جدی مسئولان کشاورزی در زمینه توسعه و بهره برداری صحیح از این محصول قرار گیرد.

بادام زمینی گیلان به صورت فله ای و بدون فرآوری از استان خارج می شود

علیرضا حیدری افزود: عدم وجود صنایع تبدیلی، تکمیلی وبسته بندی بادام زمینی در منطقه باعث شده هر ساله این محصول مهم به صورت فله ای بدون فرآوری از شهرستان و استان خارج شود در صورتیکه ایجاد کارخانه های فرآوری و بسته بندی بادام در آستانه اشرفیه اقتصاد منطقه را دگرگون خواهد کرد.

وی ادامه داد: استان گیلان به ویژه شهرستان آستانه اشرفیه قطب تولید بادام زمینی در کشور است که باید برای توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی این محصول مهم توجهی ویژه شود زیرا ایجاد صنایع تبدیلی در حمایت از صنعت باغداری و کشاورزی منطقه اثرگذار است و زمینه توسعه پایدار و رونق اقتصادی منطقه را موجب می شود.

این کارشناس کشاورزی گفت: حمایت مسئولان، تعامل بانکها با سرمایه گذاران، تغییر نگرش برنامه ریزان اقتصادی نسبت به برنامه های توسعه در این شهرستان می تواند در ایجاد صنایع تبدیلی و رونق اقتصادی منطقه اثرگذار باشد.

وی عدم فعالیت تعاونی بادام کاران را از مهمترین مشکلات این بخش دانست و ادامه داد: اگر این تعاونیها فعالیت می کردند بخشی از مشکلات فعلی این محصول برطرف می شد.

آستانه اشرفیه قابلیت توسعه کشت بادام زمینی را دارد

بدون شک وضعیت مناسب آب و هوایی و شرایط مناسب مناطق مختلف استان گیلان به ویژه آستانه اشرفیه قابلیت توسعه کشت این محصول را دارد.

اگر مسئولان و متولیان کشاورزی امکانات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند، علاوه بر اینکه جایگاه بادام زمینی در گیلان از نظر تولید بالا خواهد رفت، با توجه به اشتغالزایی کمک شایانی به اقتصاد معیشتی خانوارها به ویژه خانوارهای روستایی می کند.

با سرمایه گذاری مناسب می توان کارخانه هایی برای فرآوری تمامی محصولات استان ایجاد کرد که سبب فراهم کردن زمینه اشتغال، جلوگیری از فاسد و ضایع شدن محصولات و باعث عدم سوء استفاده دلالان شود.

به هرحال بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای اساسی و زیربنایی نقش بسیار موثری در تامین غذای جامعه دارد و سرمایه گذاری در این بخش می تواند علاوه بر صیانت از استقلال هر کشور، توسعه بخش زیرگروه های متعددی باشد.

توجه اساسی به بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در این بخش می تواند علاوه بر امنیت غذایی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بسیار موثر باشد.

استان گیلان نیز به دلیل شرایط آب و هوایی و زمینهای حاصلخیز در برخی از محصولات در کشور رتبه اول را دارد که این مسئله نیاز به توجه بیشتری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه از برداشت هشت هزار تن پیله تر بادام زمینی از دو هزار و 500 هکتار از اراضی در این شهرستان خبر داد و افزود: در حال حاضر 90 درصد بادام زمینی کشور در آستانه اشرفیه تولید می شود.

رحمت الله میرزازاده با اعلام اینکه کشت این محصول نقش مهمی در بخش کشاورزی استان گیلان دارد، اظهار داشت: با تولید و برداشت این محصول سالانه 50 میلیارد ریال عاید پنج هزار کشاورز آستانه ای می شود که با به روز کردن علم کشاورزی در تولید برداشت این محصول و ایجاد صنایع تبدیلی شاهد توسعه و ارزآوری بیشتر بادام زمینی برای استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: شهرستان آستانه اشرفیه به دلیل برخورداری از خاک آبرفتی ناشی از عبور رودخانه سفید رود برای کشت بادام زمینی مستعد است که به انجام اقداماتی از قبیل تبدیل این محصول به فرآوریهای مختلف، جلوگیری از ورود بادام قاچاق و...می توان شاهد پیشرفت و توسعه بیش از پیش این محصول در استان بود.

کشاورزی علمی بدون ایجاد زمینه سرمایه گذاری مناسب در صنایع تبدیلی کاری از پیش نخواهد برد

بنابراین کشاورزی علمی با اتکاء به دانش و علم روز، بدون ایجاد زمینه سرمایه گذاری مناسب در صنایع تبدیلی کاری از پیش نخواهد برد و هرگونه تولیدی بدون پشتوانه بازارهای دائمی، خالی از خطر نخواهند بود. این درحالی است که بسیاری از کشاورزان مجبور هستند عمده سرمایه گذاری خود را صرف دارایی های ثابتی کنند و با این عمل سرمایه در گردش کشاورز که می تواند پشتوانه ریسک بازار در قیمت محصولات باشد به مقادیر نسبتاً اندکی تقلیل می یابد. اما لازم است هر کشاورز بخشی از سرمایه خود را به امور تبدیل، بسته بندی و سایر اعمال پس از برداشت اختصاص دهد.

مزایای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی شامل افزایش توان صنعت منطقه ای و ملی، افزایش بهره وری تولیدات، ارتقاء درآمد خانوارهای کم درآمد روستایی، ایجاد فرصتهای تکمیلی در کنار فعالیتهای "درون مزرعه"، زمینه سازی برای اشتغال نوین در مناطق روستایی، کاهش ریسک و ایجاد توازن در چرخه درآمد خانوارهای روستایی، تنوع بخشی و پایداری به درآمدهای روستائیان، تسهیل کننده و ارتقاء دهنده فعالیتهای کشاورزی می شود.

رئیس سازمان صنایع ومعادن استان گیلان در این باره گفت: ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و سیاستگذاری اصولی از جمله راهبردهای توسعه صنعت این استان است.

محمد حسین اصغریان با بیان اینکه محصولات کشاورزی استان به رغم کیفیت بالا، به خاطرعدم فرآوری و ذخیره سازی به قیمت نازلی عرضه می شود، تاکید کرد: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی می تواند در توجیه اقتصادی موثر باشد و ارزش افزوده محصولات کشاورزان را تقویت کند.

وی به مزیت، پتانسیل و توانمندیهای استان گیلان درعرصه صنعت، معدن و کشاورزی اشاره کرد وافزود: استعدادهای بالقوه موجود در زمینه توسعه صنعت، ضرورت تلاش در جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مضاعف می کند.

این مسئول ادامه داد: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در این منطقه با توجه به امکانات و توانمندیهای بالای بخش کشاورزی و دامداری امری ضروری است.

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی انگیزه کشاورزان و دامداران را در تولید افزایش می دهد

وی از کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، تحولی عظیم در صنایع منطقه ایجاد و انگیزه کشاورزان و دامداران را در تولید افزایش می دهد.

اصغریان با اعلام اینکه در قالب طرح آمایش صنعتی تحول اساسی در صنایع تبدیلی گیلان ایجاد می شود، افزود: مسئولان جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی حساسیت مثبتی دراین زمینه دارند.

رئیس صنایع و معادن گیلان درادامه یادآور شد: برای اجرای طرحهای جامع و پیشرفته تولید فرآوری بادام، زیتون و دیگر محصولات کشاورزی استان ضمن اعطاء تسهیلات لازم از حمایتهای ویژه نیز برخوردار خواهند شد.

به هر حال توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار امنیت غذایی در سند چشم انداز 20 ساله کشور نیز مد نظر قرار گرفته است. بنابراین فعالیتهای صنعتی اشتغالزا موسوم به "فعالیتهای خارج از مزرعه" به عنوان فرصتهای تکمیلی اشتغال، تولید و افزایش درآمد خانوارهای روستای همواره باید مورد توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان توسعه قرار گیرد.